Vântul puternic a făcut PRĂPĂD în Moldova: Acoperişuri deteriorate, pene de electricitate şi furtuni de praf (VIDEO)

Ţara este măturată de vânt, la propriu. Din cauza rafalelor puternice, meteorologii au emis şi un cod galben de poluare a aerului în Bălţi şi Chişinău. Avertizarea va fi în vigoare până în această seară, iar specialiştii spun că se prognozează o concentrație mărită de praf și nisip.

Fenomen extrem la Fălești și Orhei, unde o furtună de praf, vizibilă de la kilometri distanță, a acoperit tot orașul.

Din imagini se vede că vântul bate foarte puternic și a adus cu el mult praf, iar copacii sunt îndoiți.Un martor ocular a filmat fenomentul și imaginile au fost postate pe o rețea de socializare.

Furtuna din această dimineață a doborât zeci de copaci și stâlpi de electricitate din oraşul Bălți. Acoperișul unui bloc cu cinci etaje a fost luat de rafale, iar mai multe bucăţi au căzut peste două automobile parcate în apropiere. Oamenii spun că au tras o sperietură zdravănă.



"Am auzit o bubuitură puternică. Eu m-am speriat foarte tare și am ieșit repede afară. Locuiesc aici de 17 ani. Prima dată văd așa ceva. Am emoții, mâinile îmi tremură"



"Mare bubuitură, tare m-am speriat. Am auzit un zgomot puternic, credeam că merge o mașină. Am ieșit afară și am văzut că zboară acoperișul și am fugit în casă. "



Vântul a distrus și o parte din acoperișul unui bloc din apropiere.



" Ieșeam afară, mă uit zboară totul. Soția a început să plângă. Nenorocire. Slavă Domnului că nu a lovit pe nimeni. "



Bucăți de acoperiș mai atârnă pe unele blocuri și pot cădea în orice moment. Locuitorii din mai multe zone din Bălţi au rămas fără curent electric. Iar în centrul localităţii, vântul a doborât mai muți copaci şi a distrus acoperișurile unor magazine. Din cauza copacilor căzuți pe firele de curent, transportul public electric a rămas blocat pe unele artere ale orașului.



La fața locului au intervenit salvatorii pentru a înlătura consecințele.



"Salvatorii au reuşit să intervină pentru de debloca acoperişuri care riscau să cadă. O altă intervenţie a fost pe strada Hotin unde un arbore a căzut pe o conductă de gaz", a spus Liliana Puşcaşu, ofiţer de presă IGSU.



Vântul puternic a lăsat fără curent mai multe localităţi din raioanele Orhei, Teleneşti şi Criuleni. Meteorologii spun că fenomenul este cauzat de diferenţa mare de temperaturi şi este unul obişnuit pentru această perioadă a anului.



Iar un şofer din Orhei, s-a trezit cu o bucată de ardezie înfiptă în capota maşinii



Totodată, vântul puternic a perturbat şi navigația pe râul Nistru. Postul vamal ”Molovata” şi-a sistat activitatea din cauza vântului.

"Cele mai mari rafale de vânt s-au înregistrat în partea de Nord a ţării unde am avut valori de 22-23 de metri pe secundă şi chiar până la 28 de metri pe secundă la staţia metrologică din Bălţi. Vine din Nord Vest şi practic a trecut tot teritoriul nostru. Se deplasează mai departe spre Sud Est, spre Ucraina şi Marea neagră", a spus Ghenadie Roşca, şef Centrul de Prognoze Meteo a Serviciului Hidrometeorologic de Stat.



PUBLIKA.MD amintește că meteorologii au emis o avertizare Cod Galben de vânt pentru astăzi în toată ţara. Pe arii extinse se vor menține intensificări ale vântului nord-vestiс în rafale de până la 65-80 km/h.

În caz de Cod Galben de vânt: