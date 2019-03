Vânt puternic în Capitală, cu acoperişuri smulse, copaci rupţi și mașini avariate

foto: publika

Vântul puternic a provocat pagube în Capitală. În sectorul Râşcani, un copac a căzut peste o maşină şi a rupt fire electrice. Din fericire, în momentul prăbuşirii, în preajmă nu era nimeni. Această femeie se bucură că a scăpat nevătămată, dar acum va trebui să suporte cheltuielile pentru reparaţia automobilului.



"A căzut o creangă de copac, copacii sunt putrezi nimeni nu vine să vadă. Am intrat în casă pe câteva minute, a bătut vântul şi a căzut."



Vecinii spun că nu este pentru prima oară când copacii putrezi le dau bătăi de cap.



"El era putred, la noi au mai fost aşa cazuri, au mai căzut copaci, acolo în drum mai este aşa o ciotcă."



"Dacă cădea în partea asta, toate maşinile erau turtite. Noroc că a căzut în drum, în colo."



Muncitorii de la Spaţii Verzi au promis să evacueze copacul până la sfârşitul zilei.



"Să se taie copacul şi pe urmă se pune tot în mişcare, tot ce putem face ca să restabilim iluminatul public", a spus Petru Ţurcan, muncitor.



Între timp, pe bulevardul Moscova, vântul a smuls de pe un bloc acoperişul proaspăt instalat. Bucăți de scânduri au căzut peste trei maşini parcate în curte.



"Au căzut aşa de pe acoperiş aşa bucăţi mari, scânduri. Numai ce am trecut şi am văzut. Şi când am venit aici, mă uit şi un copac încă"



Codul galben de vânt rămâne valabil şi mâine, 11 martie.