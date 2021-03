Vând căpşuni de import pe marginea drumului, dar mint oamenii că sunt crescute la Sadova

Vând căpşuni de import, dar mint oamenii că sunt crescute în ţara noastră. Vorbim de mai mulţi comercianţi care şi-au expus marfa, în aceste zile, chiar pe marginea drumului, la un preţ pipărat de 120 de lei kilogramul. Reprezentanţii Asociaţiei ”Pomuşoarele Moldovei'' spun însă că primele căpşune moldoveneşti se vor coace în sere abia peste două-trei săptămâni." De-a noastre de la Călăraşi sunt. - Moldoveneşti, da? - Da, moldoveneşti sunt, dacă sunt de-ale noastre. În seră doar le cresc. - De unde din Călăraşi sunt? - Nu ştiu satul, da ştiu că sunt din Călăraşi."La câţiva kilometri distanţă, am surprins, tot cu camera ascunsă, alte vânzătoare care încercau să ne convingă că fructele sunt crescute în serele din Moldova."De la Călăraşi sunt. - Da? De unde de la Călăraşi? - Nu ştiu, stăpâna mi-o spus, da eu nu ţin minte. Satul se începe cu litera V, nu ţin minte. - Da aşa de repede ale noastre au apărut? - Care are sere clar lucru."" - Sunt de-ale noastre moldoveneşti? - Da, din sere. - Da de unde? - Călăraşi, Sadova. Acolo e mama căpşunilor."Şi dacă tot la Sadova e mama căpşunilor, agricultorii de aici spun că plantele abia au înflorit."Anul acesta la Sadova căpşuni încă nu avem coapte în teren protejat. Dacă se regulează temperaturile dintre zi şi noapte sperăm să avem după 25 aprilie."Şi parcă nu ar fi destul că mint cumpărătorii, vânzătorii ambulanţi nu oferă nici bon de plată." -Daţi jumătate de kilogram. - 70 de lei fix. Poftim. - Da aveţi şi bon? - Nu am bon nimic. ""Nu avem cec."În timp ce pe marginea drumului un kg de căpşuni costă 120 de lei, la Piaţa Centrală pomuşoarele se vând cu 80-90 de lei kilogramul."În timpul acesta pot să fie căpşunile doar din Turcia sau din Grecia.""E grecească căpşuna, nu este a noastră moldovenească. Chiar şi din sere să fie nu poate să fie a noastră, peste vreo lună de zile, da."Cumpărătorii însă nu se prea înghesuie la tarabele cu căpşuni."Sunt foarte mulţi nitraţi, nici nu ne permitem."Preşedintele Asociaţiei "Pomuşoarele Moldovei" le recomandă oamenilor să cumpere fructele doar din locuri autorizate.Ceea ce este acuma în pieţele în pieţele agro-alimentare sunt căpşuni de import din Grecia. Cu siguranţă vânzătorul trebuie să aibă acte confirmative ce fel de marfă el vinde şi de unde e marfa aceasta nemaivorbind de certificatul de calitate."Reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor au spus că vor veni ulterior cu o reacţie în privinţa încălcărilor comise de comercianţii ambulanţi.