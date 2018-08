VÂNĂTOARE DE VITEZOMANI. Peste 1.000 de şoferi au fost traşi pe dreapta de poliţişti

foto: publika.md

Peste o treime din cele aproape 1370 de accidente rutiere produse în şapte luni ale anului au avut loc din cauza vitezei excesive. Pentru a reduce numărul nenorocirilor de pe şosele, inspectorii de patrulare au organizat razii în toată ţară.



"- Aţi depăşit limita de viteză

- Cu cât ?

- Cu 64 km la oră.

- Semnul de 70...

- Da. Maşina-capcană stă fix în faţa indicatorului 50".



Peste o mie de şoferi au fost prinşi că au depăşit limita de viteză. Cei mai mulţi au dat vina...pe grabă.



"- Nu am atras atenţia la "spidometr"

- Unde vă grăbiţi?

- Acasă, după serviciu. Sunt obosit".



"Pentru că mă grăbesc la serviciu".



"Parcă am fost atent, foarte atent, dar dumnealor mi-au spus că oleacă am mers mai mult decât trebuieşte".



Unii şoferi au găsit un alt ţap ispăşitor: radarul.



"Maşina, care controlează viteza m-a fotografiat, dar nu a arătat, unde m-au prins cu 73. Dar eu cu 73 nu mergeam. Lasă să scrie protocol, eu nu mă iscălesc şi mă duc şi dau în "sud".



Inspectorii de patrulare au verificat în baza de date şi istoricul încălcărilor. Ei au descoperit că acest şofer nu a plătit încă o amendă activă din luna mai. Soţia lui i-a lua apărarea.



"Aceasta nu este depăşirea vitezei. Acum a ieşit legea cu depăşirea vitezei. Dacă el merge cu 60, aceasta este depăşirea vitezei?!".



Totodată, un conducător auto a fost prins băut la volan, iar altul - cu un permis de conducere fals. Raziile vor continua şi în zilele următoare.



"Pe întreg teritoriul ţării au fost redislocate mai multe echipaje de patrulare plus mai multe automobile-capcană dotate cu echipament de tip radar pentru depistarea conducătorilor auto ce se deplasează cu viteza excesivă sau care nu respectă acele limită de viteză", a declarat Pavel Apostol, ofiţer de presă al INP.



În şapte luni ale acestui an, 78 de oameni au murit, iar 512 au fost răniţi din cauza accidentelor provocate de viteza excesivă.