Vânătoare de braconieri. Un bărbat a fost prins că vâna ilegal iepuri de câmp

Un grup de vânători din satul Răcăria, raionul Râșcani, au prins în flagrant un braconier, după ce l-au urmărit cum a montat mai multe lațuri pentru a prinde iepuri. Bărbaţii l-au pândit pe individ mai multe zile, după ce au observat că a postat pe rețelele de socializare fotografii cu un iepure sălbatic vânat. După ce au cercetat câmpurile din preajmă, ei au identificat şi câteva plase.



"Am găsit plasele și am început să le demontez, iar braconierul venea din urma mea, m-a văzut și apoi a luat-o la fugă. Am alergat după el, dar nu am reușit să-l prind. - Cât ați alergat? - Aproape 3,5 kilometri", a spus Serghei Majurean, președintele Asociației Vânătorilor din Răcăria.



Cel care a montat lațurile este un tânăr de 20 de ani din satul Bulhac, raionul Râșcani.



"Observam din toamnă că sunt puțini iepuri cu toate că doi ani a fost închisă vânătoarea. După idee trebuiau să fie mai mulți", a spus Valentin Guţu, președintele Asociației Vânătorilor și Pescarilor Râșcani.



Vânătorii mai spun că braconierii îşi găsesc ușor locurile potrivite pentru capcane.



"Vedeți aici este o cărare, unde sunt urme. Este locul ideal unde sunt montate capcanele. Ieri, pe aici, a mers vulpea. "



Vânatul în această perioadă provoacă pagube imense, deoarece este perioada în care iepurii se înmulțesc, spun specialiştii.



"Unele femele au deja pui. Cele care cad în plasă cu siguranță aveau pui sau urmau să le dea naștere", a spus Iurie Pascal, vânător.



Braconierul și-a recunoscut vina și a fost amendat cu 4 500 de lei.



"În timpul efectuării verificării trupului de pădure au fost scoase 11 lațuri. În unul dintre ele a fost depistat un iepure de câmp sfâșiiat de alte animale", a spus Dumitru Cecan, angajat Inspecția Ecologică din Râșcani.



Vânătoarea de iepuri este permisă în perioada 26 noiembrie - 31 decembrie.