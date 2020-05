"Valuri epidemice și furie colectivă!" Experta care a anticipat o PANDEMIE DE PROPORȚII spune în NY Times ce ar putea urma

Laurie Garrett, autoare premiată cu Pulitzer a numeroase cărți și articole din domeniul sănătății publice, a anticipat în mai multe rânduri izbucnirea unei epidemii de proporții. Acum, după ce a primit confirmarea în viața reală, vorbește într-un interviu acordat New York Times despre ce crede că s-ar putea întâmpla în viitor: noi valuri epidemice, mai multe morți și revoltă socială, citează libertatea.ro.



Într-o discuție cu New York Times, ea spune acum că chinul omenirii nu s-a sfârșit și că ne așteaptă în continuare ani în care vom vedea numeroase decese și, probabil, momente de furie colectivă în societate.

În ciuda reacției burselor, spune Garrett, Redemsivir nu este biletul nostru câștigător. "Nu te vindecă", explică ea, subliniind că cele mai îndrăznețe declarații vorbesc despre o mică scurtare a timpului în care se recuperează pacienții. "Avem nevoie de un tratament sau de un vaccin", spune autoarea. Iar vaccinul, crede ea, nu va fi gata anul acesta. "Estimarea mea este că avem nevoie de 36 de luni (pentru un vaccin) și acesta este scenariul cel mai optimist", spune Garrett.



Garrett crede că nu vom avea parte de un tsunami epidemic, ci mai degrabă de valuri care vor lovi în diferite zone.



"Sunt destul de sigură că (epidemia) se va desfășura în valuri. Nu vom avea un tsunami care va lovi America, apoi se va retrage. Vom avea valuri mici care vor lovi în Des Moines, apoi în New Orleans și apoi în Houston și tot așa. Iar asta va afecta felul în care gândesc oamenii", a spus Garrett.

Ce anume va schimba? Oamenii vor reevalua importanța călătoriilor, felul în care folosesc transportul în comun, nevoia de a sta față în față la întâlnirile de afaceri, spre exemplu.

Întoarcerea la normal pare în afara discuției, crede autoarea: "Istoria se petrece în fața noastră. Ne-am întors cumva la normalitate după atacurile de la 11 septembrie? Nu. Am creat o nouă normalitate. Am securizat SUA. Am transformat-o într-o țară antiteroristă. Și asta a afectat totul. Nu mai putem intra într-o clădire fără să arătăm buletinul sau să trecem printr-un detector de metale. Asta o să se întâmple și acum".



De schimbat, crede ea, se va schimba și implicarea publicului în politică.

"Dacă America va intra în următoarea fază și bogații vor deveni cumva și mai bogați de pe urma lucrurilor urâte pe care le fac, iar noi vom ieși din vizuinele noastre și vom realiza «Dumnezeule, nu doar că toți cei la care țin sunt șomeri și nu-și pot plăti ratele, dar nesimțiții care zburau cu avioanele lor private spre insula lor o fac și acum», atunci cred că am putea avea tulburări politice masive. În momentul în care vom ieși din vizuinele noastre și vom vedea ce înseamnă un șomaj de 25% am putea vedea și cum arată furia colectivă", a precizat Garrett.

Garrett scrie de zeci de ani pe tema sănătății publice și este cunoscută pentru articolele ei pe tema epidemiei de HIV. A primit premiul Pulitzer în 1996 pentru reportajele scrise despre epidemia de Ebola din Zair. A făcut cercetare la Harvards School of Public Health, a fost membră a prestigiosului think-tank Council on Foreign Relations și chiar a fost consultată pentru filmul ”Contagion” din 2011. Expertiza ei este acum la mare căutare, scrie New York Times, și primește solicitări din numeroase țări, inclusiv din SUA.