Valul de caniculă continuă să provoace incendii devastatoare în lume. Autorităţile americane au declarat starea de urgență într-o regiune a Californiei unde se propagă rapid cel mai mare incendiu activ din Statele Unite. Flăcările se extinde cu repeziciune în apropierea parcului naţional Yosemite şi au distrus deja cel puţin 10 locuinţe.Pe lângă incendii, o mare parte din Statele Unite se confruntă cu un val de căldură. Iar California este afectată de temperaturi cuprinse între 37 și 43 de grade. Vacanţa s-a transformat într-un coşmar şi pentru mai mulţi turişti aflaţi în Grecia şi Spania. Incendiile de vegetaţie au mistuit mii de hectare şi au dus la evacuarea a sute de oameni.Serviciul Național de Pompieri din Grecia s-a străduit să țină sub control incendiul izbucnit pe insula Lesbos. Un nor uriaş de fum a acoperit plaja sub privirile disperate ale turiştilor şi localnicilor care erau evacuaţi de autorităţi."Vom vizita în continuare locurile devastate de incendii pentru a vedea cum se desfăşoară operaţiunile de lichidare a flăcărilor."Probleme cu stingerea incendiilor de vegetaţie au şi spaniolii. Mii de hectare au ars în urma unui incendiu scăpat de sub control care afectează de mai multe zile Insula Tenerife. Sute de persoane au fost evacuate preventiv.