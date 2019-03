Valul de acuzaţii la Hollywood continuă. Preşedintele Warner Bros. ar fi abuzat sexual o actriţă

Warner Media a deschis o anchetă internă pentru a stabili dacă preşedintele-director general al studiourilor Warner Bros., Kevin Tsujihara, unul dintre cei mai puternici oameni de la Hollywood, a promis roluri unei actriţe în schimbul unor favoruri sexuale, potrivit The Hollywood Reporter.

Articolul din The Hollywood Reporter prezintă inclusiv nişte mesaje pe care şi le-ar fi trimis actriţa britanică Charlotte Kirk şi Tsujihara în 2013, după ce au făcut cunoştinţă prin intermediul miliardarului australian James Packer, la Hotel Bel Air din Los Angeles.

Packer şi partenerul său de afaceri, producătorul Brett Ratner, erau pe punctul de a încheia un contract privind realizarea unor filme împreună cu Warner Bros.

Mesajele sugerează solicitarea unor favoruri sexuale în schimbul promisiunilor făcute de Tsujihara de a-i facilita obţinerea unor roluri. Actriţa îi considera responsabili atât pe Tsujihara, cât şi pe Packer şi Ratner, potrivit aceloraşi mesaje.

Unele texte implică faptul că Charlotte Kirk crede că a fost folosită pentru a ajuta la încheierea unui contract de producţie de film în valoare de 450 de milioane de dolari între Warner Bros. şi compania lui Packer şi Ratner, RatPac Entertainment.

Reprezentanţii WarnerMedia au confirmat, miercuri, printr-un comunicat că o anchetă vizând acuzaţii la adresa lui Tsujihara este în desfăşurare.

Scandalul a izbucnit la doar două zile după ce WarnerMedia, parte a AT&T, a anunţat că Tsujihara, va prelua, pe lângă responsabilitatea de a conduce Warner Bros. - este CEO din 2013 -, şi un portofoliu de afaceri dedicate copiilor şi tinerilor adulţi, printre care Cartoon Network, Adult Swim şi Turner Classic Movies.

Reprezentanţii WarnerMedia au mai spus că o anchetă anterioară a stabilit că nu s-au încălcat reguli atunci când Kirk a fost distribuită în filme precum "Ocean’s 8". Ea a mai jucat în producţia New Line "How To Be Single" (2016).

Un avocat al lui Tsujihara a declarat printr-un comunicat: "Domnul Tsujihara nu a avut un rol direct în distribuirea actriţei în vreun film".

La rândul ei, Kirk a negat, prin intermediul unui comunicat, că Tsujihara, Ratner şi Packer au avut un comportament nepotrivit faţă de ea şi a adăugat că nu va face reclamaţii.

Ratner a fost la rândul lui acuzat de abuzuri sexuale în 2017, de mai multe femei. Deşi a negat acuzaţiile, conducerea Warner Bros. a decis să întrerupă colaborarea cu acesta, iar contractul dintre studioul de producţie şi RatPac a expirat în martie 2018.