Valeriu Munteanu: Trei membri ai CEC au recunoscut că registrul alegătorilor conține erori grave

CEC are o bază de date din Evul Mediu, cu iz de fraudă electorală, iar cei puțin trei membri ai CEC au recunoscut că sistemul după care se organizează alegeri are erori grave. Afirmațiile au fost făcute de către reprezentantul Mișcării Politice Unirea Valeriu Munteanu, care a venit la Comisia Electorală Centrală să verifice semnăturile prezentate de către Dorin Chirtoacă, pretendent la funcția de președinte al țării.

”Primul lucru pe care l-am făcut a fost să verificăm dacă cei prezenți sunt calificați corect de soft-ul CEC și mare mi-a fost mirarea că din 4 membri MPU, semnătura mea și a domnului Ion Calmîc au fost calificate greșit pe motivul domiciliului. Am prezentat fizic buletinele de identitate și am demonstrat (iar cel puțin trei membri CEC) au recunoscut că sistemul și baza de date a CEC (după care se organizează alegeri) are erori grave. Iar în situația mea și a domnului Calmîc avem câteva mii de semnatari, care au fost invalidați de CEC”, a scris Valeriu Munteanu pe pagina sa de Facebook.

Valeriu Munteanu a explicat că în cazul său, sistemul de la CEC a reținut o adresă pe care a schimbat-o acum 10 ani.

În schimb, Google știe mai bine unde trăiește Valeriu Munteanu.

”În cazul colegului Valeriu Munteanu, căutarea pe Google a indicat adresa sa corecta de domiciliu - strada Primăverii nr. 2 din Floreni, față de bazele de date ale CEC și ASP, care au dat o adresa gresita - str. Mihai Viteazul 6”, a menționat Dorin Chirtoacă în comentariu.