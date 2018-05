Valeriu Munteanu: Andrei Năstase, un fricos care fuge de dezbaterile electorale

Embed:

Candidatul PPDA la Primăria Capitalei, Andrei Năstase, este un fricos care fuge de dezbaterile electorale, pentru că este departe de problemele oraşului. Aşa a fost etichetat politicianul de contracandidatul său liberal, Valeriu Munteanu, care susţine că Năstase refuză să participe la o confruntare televizată cu reprezentantul PL.



"Eu calific refuzul domnului Năstase de a veni astăzi la aceste dezbateri ca o teamă, ca o frică de a veni să discutăm despre programe. Fără suflori, fără nici un fel de ajutor, să discutăm şi să vadă lumea cine are program, cine nu are, cum sunt întocmite şi cine cunoaşte sau nu cunoaşte bucătăria Primăriei", a menţionat contracandidatul său liberal.



Munteanu a mai spus că este gata să meargă la o dezbatere organizată chiar şi la Jurnal TV, post afiliat lui Năstase. Candidatul PL este de acord să vină şi la o emisiune moderată de Vasile Năstase, fratele mai mare al candidatului DA.



"Dacă dumnealui se simte cel mai confortabil la Jurnal TV, eu accept să vin la dezbateri chiar acolo. Şi dacă cel mai confortabil dumnealui se simte când această dezbatere va fi moderată de jurnalistul Vasile Năstase, eu accept să vin la Jurnal Tv la o dezbatere moderată de el", a menţionat Valeriu Munteanu.



Întrebat de o jurnalistă de la postul de televiziune Prime dacă va accepta o altă invitație din partea lui Munteanu, Andrei Năstase a refuzat să răspundă.



"Personal, am dat curs invitațiilor făcute de agențiile de presă, de posturile de televiziune, de posturile de radio, să particip la dezbaterele electorale. O primă dezbatere pe care am avut-o și dacă îmi amintesc bine, cred că era chiar prima, s-a produs la IPN, în compania domnului Munteanu, a domnului Costiuc și a domnului Roșco. Acolo unde, din varii motive nu am putut să merg, au mers colegii mei care m-au reprezentat cu brio", a declarat Andrei Năstase.



Potrivit celor mai recente sondaje, nici Valeriu Munteanu, nici Andrei Năstase, nu vor ajunge în turul doi.