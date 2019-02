VALENTINE'S DAY. Ce cadou să-i iei în funcție de zodie

Pe 14 februarie se sărbătorește ziua îndrăgostiților, motiv pentru care cei mai mulți iubiți aleg să-și facă daruri între ei sau bărbații să ofere flori doamnelor, scrie realitatea.net.

Partea cea mai grea este lipsa inspirației, însă noi vă propunem să vă orientați în funcție de zodie!

Berbec.

Dinamic și aventuros, Berbecului îi place acțiunea, distracția și, nu în ultimul rând, factorul "surpriză". Inimioarele și ursuleții de plus nu sunt tocmai pe gustul lui. Optează pentru ceva inedit sau cu adevărat elegant.



Idei de cadouri: jocuri video, bilete la evenimente sportive, experiențe-cadou, city-break;

Taur



Taurul e una dintre cele mai generoase zodii. Adoră să ofere cadouri și știe cât de mult contează să te bucuri, indiferent de obiectul primit. Firea lui romantică îl va face sensibil la orice atenție, așa că mizează pe cadourile "sentimentale".



Idei de cadouri: dulciuri, decorațiuni pentru casă, o cină romantică, bilete la un film de dragoste;



Gemeni



Bărbații Gemeni sunt firi foarte sociabile și comunicative. E posibil să-ți propună să petreceți ziua în compania altor prieteni, însă nu e cazul să te superi pe el. Eventual, acceptă varianta lui, cu condiția ca seară să rămână doar pentru voi. Astfel, veți avea parte și de distracție, și de romantism!



Idei de cadouri: telefon mobil, cărți motivaționale, aparat foto, accesorii bar;



Rac



Nativul zodiei Rac e un fan împătimit al gadgeturilor și electronicelor. Îi place să fie la curent cu cele mai noi modele, așa că alege cu grijă cadoul. Dacă nu te pricepi, cel mai bine ar fi să mergi cu el-nu te gândi că vei strica surpriză, îl va entuziasma faptul că-și poate alege obiectul preferat.



Idei de cadouri: laptop, ramă foto digitală, e-reader;





Leu



Leilor le place să evadeze de la muncă și să se relaxeze de Valentine's Day. Astfel, o escapadă de weekend este supriza ideală pe care o poți face iubitului tău Leu.



Idei de cadouri: cadoul ales trebuie să îl impresionaze, poți alege să îi dăruiești un accesoriu luxury, un animal de companie, o cameră plină cu baloane sau bilete la o piesă de teatru.



Fecioară



Deși firi introvertite și prea puțin sensibile, bărbaților Fecioară le place să le arăți latură ta bună și să demonstrezi că poți fi un bun ascultător al problemelor lor. Așa că, îi poți duce într-un loc liniștit precum o cafenea, în care să aveți o discuție liniștitoare care să-i ajute să uite de problemele cotidiene și să scoată în evidența latură sentimentală.



Idei de cadouri: obsedați de sănătate și îngrijire, bărbaților Fecioară le-ar place un masaj relaxant sau un tratament la Spa. De asemenea, nu poți da greș dacă îți surprinzi iubitul cu o mini excursie, în natură.



Balanța



Balanțele sunt firi iubitoare foarte echilibrate care își interiorizeza tristețea. Modelul ideal cadoul perfect ar fi o modalitate magică de a-I face să recunoască toate problemele care îi macină, să îi ajuți și să îi sfătuiești. Totuși, pentru a rezolva acest aspect, cadoul ideal este să le spui că le poți îndeplini o dorință.



Idei de cadouri: Le poți dărui ciocolată și cărți. De asemenea, le poți pregăti un picnic romantic și delicios în parc în care să îi citești pasaje din cartea favorită.

Scorpion

Escapada perfectă pentru iubitul tău Scorpion ar fi să îl duci undeva în apropierea unei ape, fie că e vorba de un lac, o piscină sau chiar o excursie până la mare. Dăruiește-le ceva simplu, amintindu-ți de lucrurile pe care ți le-a arătat sugestiv de-a lungul timpului...



Idei de cadouri: Scorpionii ar aprecia un parfum, un aftershave sau o apa de colonie. Dacă plănuiești o escapadă romantică, asigură-te că iei cu ține muzică lui preferată.

Săgetător



Nativii acestei zodii adoră cadourile și gesturile drăguțe. De obicei, chiar ei îți sugerează lucruri care i-ar încânta. Și pentru că adoră terapiile spa, pe cele de relaxare și produsele cosmetice parfumate, e chiar ușor să le oferi un cadou pe placul lor! Și pentru că este o fire practică, îl poți mulțumi oferindu-i cadouri neconvenționale, pentru hobby-urile sale.



Idei de cadouri: un gift cârd la un salon pentru bărbați, care să include eventual și un ritual spa pentru bărbierit, un parfum nou lansat sau o cutie cu bunătăți (adoră ciocolată, cafeaua sau ceaiurile aromate) ori un weekend în doi, într-o stațiune montană.



Capricorn

Bărbații Capricorn sunt timizi și ușor posesivi. Apreciază darurile personalizate, în care ai investit multă atenție și afecțiune. O invitație la cină este ideea perfectă, dar ai grijă să fie într-un decor retras și romantic.



Idei de cadouri: îi plac accesoriile din piele, așa că poți alege un portofel, în care să pui deja o poză cu voi doi, o pereche de mănuși sau un port-cârd pentru cărți de vizită. De asemenea, apreciază și un vin bun sau un whisky de calitate.



Vărsător



Dacă iubitul tău este Vărsător, îl poți uimi cu o invitație la cină, însă nu la tine acasă. Lui îi place să se afișeze, iar Valentine's Day este ocazia perfectă. Chiar dacă este vorba de o întâlnire în doi, preferă să aleagă un loc care să-i permită să fie în centru atenției și al acțiunii.



Idei de cadouri: adoră gadgeturile, tehnologiile de ultima oră, dar și accesoriile clasice precum ceasurile. Alege un cadou care să conțină culoarea albastru, e nuanța lor norocoasă!



Pești



Nativii din această zodie adoră să fie răsfățați. Așa că, dacă iubitul tău este Pești, asigură-te că-i oferi o zi de neuitat.



Idei de cadouri: se potrivec darurile practice, poate un electronic de care are nevoie câteva obiecte decorative.

Ce flori sa-i iei de VALENTINE'S DAY, in functie de zodie.

Berbec



Berbecul iubeste provocarile si ideile indraznete. Este impulsiv si activ, astfel ca va fi incantat de un buchet de flori nonconformist, din combinatii surprinzatoare de soiuri si culori de flori.



Taur



Taurul isi doreste sa fie rasfatat, iubeste luxul si se bucura de lucrurile bune in viata, cultura si delicatete.



Din acest motiv, un buchet diafan cu flori delicate dar deosebite, O combinatie de trandafiri cu orhidee vanda mov, este un cadou splendid pentru femeile Taur.



Gemeni



Femeile in gemeni vor sa le stimulezi imaginatia si sa le oferi varietate. Un buchet de flori pentru Gemeni trebuie sa fie cu totul si cu totul special, sa reflecte creativitate si sa uimeasca prin fiecare detaliu al său.



O inima din trandafiri rosii si roz este minunata, pentru ca activeaza latura duala a Gemenilor si surprinde prin asocierea de culori tari.

Rac



Racul este un semn de apa, iar femeile nascute in Rac sunt sensibile si emotive. Cadourile sentimentale sunt cheia pentru el, astfel ca un buchet cu semnificatie este cel mai potrivit.



O inima din minirose este ideala.



Leu



Pentru Leu, buchetul de flori trebuie sa reflecte personalitatea sa puternica si dramatica si frumusetea fizica. Florile trebuie sa fie rezistente, sa aiba o postura impunatoare.



Buchetele care contin cale cu tije lungi si diverse culori sunt cele mai indicate pentru femeile nascute in Leu.



Fecioară



Fecioarelor le plac detaliile si eleganta. Sunt extrem de organizate, de aceea buchetul de flori pentru Fecioara trebuie sa puna accent pe atentia la detalii. O alegere clasica este sigura, iar un buchet cu trandafiri albi este un pariu castigator.