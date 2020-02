Valentine’s Day. Ce mesaje de dragoste puteţi să îi transmiteţi persoanei iubite

"Cineva a întrebat ce îi face pe oameni fericiţi. Unii au răspuns că bogăţia, alţii – celebritatea. Mă gândeam la asta atunci când am primit SMS-ul de la tine. Am zâmbit şi am răspuns că pe mine asta mă face fericit".

"Te iubesc pentru că trăiesc împlinirea mea totală. Te iubesc pentru că eşti totul meu. Te iubesc pentru viitorul meu, al nostru…"

"Ceea ce-ţi scriu acum nu sunt cuvinte, sunt bucăţi de suflet şi minte, căci dragostea nu se scrie se simte. Te iubesc!"

"Dacă aş planta o floare, de fiecare dată când mă gândesc la tine, aş merge acum printr-o grădină plină de flori, fără să îi mai găsesc capătul".

"Dac-ai fi o lacrimă în ochii mei nu aş plânge niciodată de frică să nu te pierd".

Eşti un trandafir crescut în inima mea. Promit să-ţi fiu aer, apă, pământ. Dar tu trebuie să-mi promiţi că vei înflori numai pentru mine".

"Aş vrea să poţi să te vezi prin ochii mei. Numai aşa ţi-ai da seamă ce mult însemni pentru mine!".

"Oricât de speciale ar fi cuvintele nici măcar nu pot să înceapă să-ţi spună despre toată dragostea pe care ţi-o port în suflet".

"Ziua în care te-ai născut sigur era ploioasă, dar nu era ploaie, cerul plângea pentru că pierduse cel mai frumos înger".

"Cineva mi-a spus că ziua are 24 ore, că o oră are 60 min, că un minut are 60 secunde, dar nimeni nu mi-a spus că o secundă fără tine e o eternitate".

"Iubirea nu e târg: te iubesc pentru că mă iubeşti. Iubirea este o certitudine: te iubesc pentru că te iubesc!" – Liviu Rebreanu

"Tu ai făcut culorile mai vii, frumusețea mai pură, plăcerea mai intensă. Te iubesc mai mult decât iubesc viața, frumoasa mea, minunea mea. Nu este nici o surpriză mai magică decât surpriza de a fi iubit. Aceasta este degetul lui Dumnezeu pe umărul omului".

"Când dragostea nu este o nebunie, ea nu este dragoste" – Pedro Calderon de la Barca.