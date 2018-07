Valentina Sturza, victimă a deportărilor din 1949: Este greu de povestit tot prin ce am trecut

Se împlinesc 69 de ani de la cel de-al doilea val de deportări din Basarabia. Istoricii estimează că, în cadrul operaţiunii din iulie 1949, denumită conspirativ "IUG", adică "SUD", a avut loc cel mai mare val de deportări de la noi. Valentina Sturza, preşedintele Asociaţiei foştilor deportaţi şi deţinuţi politici din Moldova, mărturiseşte că şi acum îi este greu să povestească despre ororile prin care a trecut.

Valentina Sturza a mulţumit Guvernului pentru suportul acordat victimelor genocidului comunist.

"Mă bucură faptul că anul aceasta Guvernul s-a întors cu faţa spre noi, deportaţii, care într-adevăr am suferit, am trecut prin genocidul comunist ducând foame, umilinţă, numiţi duşmani ai poporului. Această pată am dus-o mulţi ani chiar şi când ne-am reîntors în Moldova în 1956. Noi după trei luni de zile neavând posibilitatea să mai stăm acolo, am evadat. Dar în 1949 toţi ăştia care am evadat, ne-au adunat iarăşi KGB-ul, ne-au adus în închisoarea din Chişinău şi trei luni am stat aici. Este greu de povestit tot prin ce am trecut.

Din închisoare în închisoare ne-au dus iarăşi acolo unde am fost prima dată deportaţi. Am stat până în 56 după care ne-au eliberat, am venit aici. Nu ne-au primit în locurile de unde ne-au deportat. Am fost nevoiţi să căutăm unele locuri unde ne-am construit case din nou.

Noi, ăştia deportaţi iarăşi am învăţat. Avem printre noi profesori, persoane cu distincţii înalte, deputaţi, academicieni şi poporul nostru ne stimează pentru munca noastră şi noi stimăm Guvernul pentru că a alocat aceşti bani pentru noi ca să ne uşureze un pic viaţa. Mulţumesc domnului prim-ministru şi întregului Guvern", a spus Valentina Sturza, preşedintele Asociaţiei foştilor deportaţi şi deţinuţi politici din Moldova.

PUBLIKA.MD aminteşte că peste 35 de mii de moldoveni au fost duşi în Siberia și în nordul Kazahstanului. În realitate, spun istoricii, numărul celor ridicaţi ar fi mult mai mare. La întocmirea listelor s-a ţinut cont de activitatea capului familiei, de averea sa şi dacă acesta a colaborat sau nu cu fostele administrații românești.

Operaţiunea a început în noaptea de 5 spre 6 iulie 1949, la ora 2:00. Documentele de arhivă au scos la iveală că totul a fost pregătit minuţios timp de aproape şase luni.

În prezent, în Moldova locuiesc peste opt mii de deportați. Recent, Guvernul a majorat alocațiile pentru aceștia până la 500 de lei, iar bilete de odihnă la sanatorii au fost reduse cu 50 la sută.

Cu ocazia comemorării victimelor deportărilor staliniste la guvern a avut loc o ceremonie solemnă la care au participat toţi membriii cabinetului de miniştri în frunte cu premierul Pavel Filip.

De dimineaţă drapelul a fost coborât în bernă, iar începând cu ora 10 va continua ceremonia, la care miniştriii vor ţine un minut de reculegere. De asemenea, premierul Pavel Filip împreună cu colegii lui vor citi o parte din numele persoanelor care în anul 1949 au fost deportate în Siberia sau Kazahstan.

La ceremonie participă şi victimele deportărilor care mai sunt încă în viaţă, iar pe tot parcursul zilei la guvern vor fi citite numele celor peste 35 de mii de victime ale deportărilor, iar pe panourile din oraş vor fi rulate numele acestora.