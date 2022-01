Val de reacţii negative după ce versurile unioniste din piesa ''Trenuleţul'' au fost modificate. Ce spun interpreții

Val de reacţii negative după ce versurile unioniste din piesa ''Trenuleţul'' interpretată de Zdob şi Zdub și fraţii Advahov au fost modificate. S-a întâmplat în etapa națională a concursului Eurovision. Oamenii s-au arătat nemulţumiţi şi au scris că-şi doresc să fie păstrat mesajul inițial.''Țară veche, țară nouă/ Parcă-i una, parcă-s două/ Ba aparte, ba-mpreună/ Parcă-s două, parcă-i una.''Aceasta este varianta iniţială a cântecului. Totuşi, în cadrul concursului, versurile au fost modificate.''Trenul vede când aleargă/ Cât de mică-i lumea largă/ Și că nu mai pare mare/ Pentru că nu are hotare.''Conducătorul orchestrei fraţilor Advahov spune că solistul formației Zdob şi Zdub, Roman Iagupov, ar fi improvizat în timpul concursului și că aceasta nu este varianta finală a piesei.''Pentru noi au fost unele surprize, dar, mai repet, sunt nişte reguli, nişte cerinţe la Eurovision care trebuie strict să le păstrăm. Trebuie de cântat şi de arătat piesa la nivel internaţional, pentru că piesa asta a fost făcută pentru piaţa noastră.'', a declarat Vasile Advahov, conducătorul orchestrei fraților Advahov.Organizatorii concursului Eurovision afirmă că nu au observat aceste modificări şi menţionează că decizia de a schimba textul aparține artiștilor."Personal, am aflat din discuţii de pe reţelele de socializare şi sunt de acord cu managementul formaţiei. Eu am fost foarte uimit când am văzut ieri, dar nu am luat în serios, şi nici acum nu o iau în serios. Cred că nici din juriu nu au observat, care au stat mereu în faţa lor. Textul nu este, nu a fost un criteriu de jurizare.'', a declarat Vitalie Cojocaru, membru al comitetului de organizare.La rândul lui, producătorul formaţiei Zdob şi Zdub, Igor Dînga, ne-a spus că nu a vorbit cu Roman Iagupov despre această situație, pe motiv că formația se află într-un turneu în Rusia.''Hey ho, let’s goFolklore and rock’n rollPleacă trenulUnde eştiChişinău-Bucureşti.''În acest an, concursul Eurovision Song Contest va fi organizat în luna mai la Torino, Italia. Republica Moldova a participat la această competiție începând din 2005, când formația "Zdob și Zdub" s-a clasat pe locul şase cu piesa "Bunica bate toba". În 2011, "Zdob și Zdub" a urcat din nou pe scena Eurovision cu piesa "So Lucky" şi a obţinut locul 12.