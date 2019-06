Val de căldură în Moldova. Tot mai multe persoane se adresează la medici cu insolaţii

Tot mai multe persoane se aleg cu insolaţii. Odată cu temperaturile caniculare a crescut şi numărul adresărilor la serviciul 112 cu astfel de probleme. Zilnic, din cele aproape 12 mii de apeluri la serviciul de urgenţă, 20% ţin de asemenea cazuri. Cei mai predispuşi tulburărilor provocate de razele solare puternice sunt cardiacii, copiii, vârstnicii şi gravidele.



"Unu, unu, doi, ce urgenţă aveţi ? Ce urgenţă aveţi ?"



"Avem mai multe apeluri care vin în sistemul automatizat 112, cu cazuri de insolaţie, hipertensiune, persoanele care suferă, au probleme cardiace, cerebrovasculare", a spus Carolina Sclifos, şefa Direcţiei Preluarea Apelurilor de Urgenţă.



"Cel mult 370 de apeluri am preluat şi dintre acestea au fost cu insolaţie undeva la 20 de persoane pe zi. Am avut cu hipertensiuni şi atac de cord, AVC-uri îs foarte multe", a zis Tatiana Şendrea, operator 112.



Cele mai multe apeluri vin din partea vârstnicilor.



"Ameţeşte capul, mi se face verde înaintea ochilor şi apelăm la medici.

-De câte ori până acum aţi apelat?

-Ei, am stat în spital şi apoi de vreo trei ori. Mi-o pus motoraşul, am dat cardiograma. Bătrâneţile vin. "



"Mă doare capul şi am venit să-mi măsor tensiunea

-Dumneavoastră cum vă protejaţi de soare?

-Mmm.., iată cu pălăria. Nu ies din casă fără broboadă, fără asta. "



Medicii atenţionează părinţii să nu îşi expună îndelung copiii la soare, atunci când merg la piscină sau pe terenul de joacă.



"Pacienţii să ţină cont totuşi că temperaturile sunt ridicate şi nu este necesar să se expună prea mult la soare mai ales în intervalul orelor unsprezece - şaptsprezece. Persoanele în etate, cu probleme cardiologice, hipertensive, copiii este mai bine să stea acasă", a zis Natalia Diacon, asistent şef, Centrul Consultativ de Diagnostic Buiucani.



Şi la punctele special amenajate în policlinici pentru acordarea primului ajutor medical pe timp de caniculă se adresează zilnic în jur de 60 de persoane.



"În legătură cu faptul că e cald afară, care cu dureri de cap, care cu vertij, o slăbiciune generală. Întotdeauna chiar îi întreb dacă au pe cap ce pune, pălării, apa să fie cu ei. Dacă sunt hipertonici, cu scăderea tensiunii arteriale, captopril se dă", a menționat Tatiana Răilean, asistentă medicală.



Oamenii se pot adresa şi la cele 12 puncte mobile instalate de salvatori în Chișinău, Cahul, Bălți, Căușeni, Hîncești, Ungheni și Comrat. În zilele cu temperaturi înalte, între orele 11.00 şi 18.00, aceştia primesc apă și ajutor calificat în caz că se simt rău.