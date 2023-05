Val de atacuri cu rachete în Ucraina. Rușii au lovit Kievul și Odesa

Atac de amploare cu rachete asupa mai multor ținte din Ucraina. În Kiev au fost raportate explozii, iar apărarea antiaeriană a doborât 30 de drone. O rachetă rusească a lovit și un depozit de alimente din Odesa.

Cel puțin cinci persoane au fost rănite în atacurile de la Kiev, a anunțat primarul Vitali Kliciko. Trei dintre acestea au fost rănite în urma exploziilor dintr-un cartier rezidențial, iar alte două în urma prăbușirii unor drone, scrie The Guardian, citează digi24.ro.

#Drone shot down in #Kyiv amid early morning attack by Russians ???????? pic.twitter.com/cSXFdMlkgF