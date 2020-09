Văduvă și cu trei copii: Povestea de viaţă a Marianei Focşa, una dintre puţinele apicultoare din ţara noastră

Soarta a lovit-o crunt chiar în perioada când a crezut că şi-a găsit rostul în viaţă, iar Dumnezeu "i-a pus mâna pe creştet". Este povestea de viaţă a Marianei Focşa, una dintre puţinele apicultoare din ţara noastră, prezentată în cadrul emisiunii "Respect Moldova" de la PRIME. Femeia, mamă a trei copii minori, a rămas văduvă după ce soţul, alături de care a reuşit să pună pe roate o afacere prosperă, a decedat subit în luna iulie. Bărbatul intenţiona să lanseze o linie de producere a fagurilor, un vis spre care a tins mereu. În timpul instalării utilajului s-a produs o mare tragedie. Capul familiei s-a electrocutat mortal."A căzut tragedia asta ca o piatră peste cap, peste toată familia noastră. Eu fiind cu trei copii mici. Nu ştiam ce să fac. M-am gândit să vând totul nu mai vedem nicio ieşire."Aşa se face că la sfârşitul verii, Mariana Focşa reuşit să transforme cel mai mare vis al soţului ... în realitate. Ea are o prisacă cu 90 de familii de albine în oraşul Soroca. Cu ajutorul rudelor dar şi a prietenilor de familie, aceasta a lansat prima linie de confecţionare a fagurilor din nordul ţării."Aici temperatura se menţine 80 de grade, şi direct între valţuri, ceara curge, astfel ceara nu-şi pierde structura ei. Cum albina o produce în natură, se primeşte aşa fagurii. Ştiţi, aşa de mult mă strădui să sorbesc toată informaţia, fiindcă înţeleg că nu am timp."Deşi este conştientă că îi va fi greu de una singură să gestioneze afacerea de suflet pe care a pornit-o împreună cu soţul ei, Mariana Focşa spune că nu are de gând să renunţe. Cei trei copii pentru care a devenit şi mamă şi tată reprezintă cel mai mare stimul pentru ea."Te uiţi la dânşii, şi îţi dai seama că ai pentru cine munci, şi pentru cine să agoniseşti, să faci, să fie rezultat."