Vadim Rață ramâne la Chindia. Fotbalistul moldovean și-a prelungit contracul cu un an

Fotbalistul moldovean Vadim Rață va juca și în continuare pentru Chindia Tîrgoviște. Mijlocașul și-a prelungit contractul pe încă un an. El a mărturisit că a avut oferte din alte țări, dar a preferat să rămână în România. Jucătorul în vârstă de 27 de ani este legitimat la Chindia din februarie 2019.

"Am ales să rămân aici, pentru că oamenii de aici - conducerea, antrenorii, staff-ul tehnic - au încredere în mine. Pentru mine la moment este important să joc meci de meci, să evoluez mai mult, să cresc de la meci la meci.", a spus mijlocașul Chindia Tîrgoviște, Vadim Rață.

Ultima stagiune nu a fost deloc ușoară pentru Chindia, tîrgoviștenii scăpând de retrogradare doar după meciurile de baraj, în care au reușit să învingă cu 3-1 la general pe CS Mioveni.

"În sezonul regulat eram mai sus - locul 10, 9. După pandemie, probabil, ceva s-a întâmplat la noi și am mers în jos. Sper ca în sezonul viitor va fi mult mai bine.", a menționat mijlocașul Chindia Tîrgoviște, Vadim Rață.

În ce privește performanțele personale, internaționalul moldovean a jucat 35 de partide și a marcat două goluri.

"Eu zic ca în sezonul dat am progresat, am ajuns la un nivel mai înalt. Nu vreau să mă opresc aici. Din această cauză am acceptat să rămân la Chindia. Doar jucând, aflându-te în teren, poți face rezultate.", a afirmat mijlocașul Chindia Tîrgoviște, Vadim Rață.

În cariera sa, anterior Chindiei, Vadim Rață a mai fost legitimat la Sheriff, FC Tiraspol, Zaria Bălți, Speranța Nisporeni și Milsami Orhei.

În tricoul echipei naționale a Republicii Moldova a strâns 7 meciuri și a înscris un gol, dar memorabil, cel din partida de la Paris cu campioana mondială, reprezentativa Franței.