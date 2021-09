Vadim Raţă, despre Sheriff Tiraspol: Este o echipă mai bună decât orice formație din prima ligă a României

Revelaţia acestui sez Sheriff Tiraspolon a Ligii Campionilor,, este o echipă mai bună decât orice formație din prima ligă a României. Declaraţia îi aparţine fostului jucător al "viespilor", Vadim Raţă, care în prezent joacă în Liga 1, la FC Voluntari.

"Pot să zic că da, mai ales că joacă acolo. Mai ales că până a ajunge în grupele Ligii Campionilor au bătut pe Steaua Roşie, pe Dinamo Zagreb cu care CFR Cluj s-a încurcat. Aşa că la moment zic că da, Sheriff e peste echipele din România. Are jucători de calitate, dar mai au şi dorinţa asta de a face performanţă. Asta joacă un rol foarte important.", a declarat Vadim Raţă, fotbalist FC Voluntari.



Vadim Raţă a fost asaltat de jurnaliştii români cu întrebări despre Sheriff, iar moldoveanul nu a ezitat să dezvăluie care a fost cheia spre succes a echipei antrenate de Iuri Vernidub, după ce a reușit să ajungă Liga Campionilor. Și asta mai ales că echipele din România nu s-au calificat în această competiție mai bine de 8 ani.



"Au reuşit să aducă jucători buni. Au muncit mult pentru asta. Oamenii de acolo din conducere au căutat aceşti fotbalişti de mult timp. Anul acesta au reuşit aşa o performanţă mare. Mulţi au zis că locul lor nu este acolo, dar prin asta e frumos fotbalul. Aşa o echipă mică să ajungă în Liga Campionilor şi să bată chiar în primul meci Şahtarul, o echipă mare."



Vadim Raţă s-a lansat în fotbalul mare la Sheriff, echipă pentru care a jucat în perioada 2011-2013. El a evoluat atunci în 51 de partide şi a marcat două goluri. Raţă a devenit şi de două ori campion al Moldovei cu Sheriff.



"Din câte ştiu nu s-a investit atât de mult cum se mai vorbeşte prin presă că sunt salarii extrem de mari. Sunt ok, dar sub echipele din România, FCSB, CFR Cluj şi Craiova. Au vrut, au mers încet, încet spre visul lor şi au reuşit. E important să ai puţină răbdare, să ai încredere în fotbaliştii pe care îi ai."



După Sheriff, Raţă a mai jucat în Divizia Naţională la FC Tiraspol, Zaria Bălţi, Speranţa Nisporeni şi Milsami Orhei.



În 2019 a ajuns în România la Chindia Târgovişte, iar vara trecută s-a transferat la o altă echipă din Liga 1, FC Voluntari.



Mijlocaş al naţionalei Moldovei este autorul golului istoric în poarta reprezentativei Franţei în meciul de pe Stade de France din preliminariile pentru EURO 2020.