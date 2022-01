Vadim Ceban: Republica Moldova încearcă să obţină de la Gazprom extinderea perioadei de achitare pentru consumul de gaze

Republica Moldova încearcă să obţină de la Gazprom extinderea perioadei de achitare pentru consumul de gaze. Declaraţia a fost făcută de către şeful Moldovagaz, Vadim Ceban, în cadrul emisiunii Reporter special de la Canal 2.



"Este dreptul furnizorului, aici nu putem spune că anume Gazprom pune aşa condiţii, fiecare furnizor are condiţiile lui, în cazul în care nu se achită consumul curent, el îşi rezervă dreptul să rezilieze contractul, pentru gazele naturale nu este o excepţie, este exact ca şi în cazul altor produse.", a spus Vadim Ceban, şeful Moldovagaz.



Şeful Moldovagaz a mai declarat că negocierile pentru un credit cu patru mari bănci din ţară au eşuat din cauza datoriei istorice mari pe care o are furnizorul faţă de Gazprom. În aceste condiţii, Moldovagaz este în căutarea altor soluţii.



"Noi avem în cont o sumă TVA destul de mare, în contul debit, am solicitat ca să fie fie utilizat de către buget pentru a susţine Moldovagaz ca să achităm.", a explicat Vadim Ceban.



Şeful de la Moldovagaz spune că există riscul ca oamenii să nu aibă din ce achita facturile dacă tariful va creşte peste 14 lei, aşa cum s-a anunţat anterior.



"Odată cu majorarea tarifelor ne confruntăm deja de altă problemă, problema de colectare a plăţii facturilor, dacă astăzi avem o rată de achitare relativ înaltă, riscăm să nu avem deloc mijloace băneşti pentru a achita furnizorului."



În ceea ce priveşte acuzaţiile unor politicieni privind demisia lui, Ceban a declarat că evaluarea activităţii sale o face Consiliul de observatori şi nu unii politicieni.



"Dacă eu sau domnul Spînu ne vom da demisia se va modifica preţul? Se va rezolva problema preţului sau livrărilor de gaze? Iată care este întrebarea: Vom procura mâine gaz mai ieftin?"



Moldovagaz are un deficit de 25 de milioane de dolari, pe care trebuie să-i achite Gazpromului până pe 20 ianuarie. Potrivit contractului, Moldovagaz trebuie să plătească până la data de 20 a fiecărei luni un avans de 50 la sută pentru gazul consumat în luna respectivă.

Moldovagaz precizează că aceste condiții de plată nu s-au modificat de la semnarea documentului în 2007, iar această practică de plată este aplicată nu doar în cazul Republicii Moldova. Vicepremierul Andrei Spînu s a avut o discuţie cu șeful Gazprom Alexei Miller căruia i-a cerut să amâne achitarea acestui avans cu 10-20 de zile, totuşi până acum nu a primit niciun răspuns. De la 1 ianuarie, Moldova achită 647 de dolari pentru o mie de metri cubi de gaz cumpărat de la Gazprom. În noiembrie am cumpărat gaz cu 450 de dolari pentru mia de metri cubi, iar în decembrie prețul a crescut până la 550.