Vadim Ceban: Preţul de achiziţie al gazelor naturale ar putea să scadă în februarie

Preţul de achiziţie al gazelor naturale ar putea să scadă în februarie cu până la 80-100 de dolari pentru mia de metri cubi. Declaraţia a fost făcută de către directorul Moldovagaz, Vadim Ceban, în cadrul unei conferinţe de presă. Cu toate astea, Ceban spune că, deocamdată, consumatorii finali nu vor plăti mai puţin, deoarece tariful va rămâne acelaşi. Directorul Moldovagaz susţine că furnizorul nu va cere micşorarea tarifului, cel puţin până când nu vor fi acoperite toate pierderile, care se estimează la 2,6 miliarde de lei."La situaţie pe care o avem astăzi, cu 80 - 100 de dolari ar putea fi mai mic, dar asta doar în cazul în care nu vom avea alte anunţuri şi situaţii pe piaţă. Când vom recupera toate devierile financiare negative, atunci vom veni cu o solicitare de micşorare.", a declarat Vadim Ceban, directorul Moldovagaz.Vadim Ceban a dat asigurări că nu există riscul unor deconectări de la reţeaua de gaze naturale. Totuşi, pentru ca Moldovagaz să poată achita plata în avans către Gazprom pentru februarie, e nevoie ca majorarea tarifului solicitată de către companie să fie aplicată din 1 ianuarie."De aceea noi şi am venit cu ideea de majorare a tarifului începând cu 1 ianuarie, asta ca să nu mai avem situaţiile pe care le-am avut în noiembrie şi ianuarie. Dacă se admite şi aplică aşa cum am propus noi, eu consider că această problemă este ca şi depăşită.", a declarat Vadim Ceban, directorul Moldovagaz.Săptămâna trecută, Moldovagaz a expediat o solicitare Agenţiei Naționale pentru Reglementare în Energetică, prin care a cerut majorarea tarifului pentru consumatorii casnici de la 11 lei la 15 lei şi 56 de bani pentru un metru cub de gaz, inclusiv TVA. Ulterior, Guvernul a anunţat că va compensa o eventuală scumpire a gazului, iar tariful va rămâne neschimbat pentru cei care consumă până la 150 de metri cubi pe lună, chiar dacă ANRE îl va majora la solicitarea companiei Moldovagaz.