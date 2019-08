Vadim Brînzan se laudă, iar oamenii sunt revoltați și dezamăgiți de scumpirile anunţate

Foto: radioorhei.info

Lauda aduce pagubă, spune un proverb românesc. Se pare că acesta este sloganul ministrului Economiei, Vadim Brînzan, care ridică în slăvi realizările noii guvernări şi susţine că în două luni s-a făcut mai mult decât în 28 de ani de independenţă.



"Noi în două luni am dovedit să facem atât de mult în domenii încât nu s-a făcut în 28 de ani", a spus Vadim Brînzan, ministrul Economiei.



Declaraţia ministrului i-a revoltat pe unii oameni. Mulţi moldoveni îl contrazic pe demnitarul "cu realizări" şi spun că scumpirile anunţate recent nu sunt demne de laudă. Oamenii de la sate spun că sunt dezamăgiţi şi s-au aşteptat la mai mult atunci când au mers la vot. Pe aceşti bărbaţi din satul Grigorăuca din raionul Sîngerei i-am întâlnit când reparau o combină. I-am întrebat şi pe ei ce schimbări au simţit în ultimele luni, de când la cârma ţării e o nouă guvernare.



"Mai mult ne tălhăresc, dar mai mult nimic. Benzina s-a scumpit, motorina s-a scumpit, totul s-a scumpit. Cu ce să lucrăm noi?"



Alţi gospodari îşi pregăteau lemne pentru iarnă. Ei spun că toamna, ţăranii nu doar numără bobocii, dar au şi cheltuieli mari: trebuie să cumpere lemne pentru foc, să-i îmbrace pe copii pentru şcoală. Şi colac peste pupăză - s-a scumpit şi curentul.



"Ar trebui să fie mai bine, dar văd că se primeşte cu totul în alt fel. Înspre rău merge, se scumpeşte tot. Lumina deja o să se schimbe, producţia toată."



"Cinstit să spun, nu prea am simţit nimic. Cum a fost aşa şi a rămas - leafa nu se măreşte, în magazine preţurile sunt tot cam .... Dacă văd că se scumpeşte lumina, se scumpeşte şi în magazine, aşa că nu ştiu de ce, noi nu ne aşteptăm la mai bun absolut deloc."



Am trecut prin trei sate din raionul Sângerei pentru a afla părerea oamenilor. Cu toţii îşi doresc locuri de muncă şi venituri decente.



"La ţară mai ales nu văd nimic schimbări. Cum a fost, încă mai tare ne îngroapă aşa, încetişor, încetişor. Locuri de muncă mai ales la tineret să fie, pensiile să fie mai mari pentru bătrâni, că o mie de lei în ziua de azi vedeţi dumneavoastră ce e, tare puţin. "



Şi oamenii din raionul Anenii Noi îl contrazic pe ministrul Economiei, Vadim Brînzan, care spune că în unele domenii, ce s-a făcut în două luni nu s-a făcut în 28 de ani.



"Nu-i drept. Eu 42 de ani am lucrat şi am ieşit la pensie şi bun nimic nu am văzut."



"E mai rău, sigur că e mai rău. Care lucrează peste hotare poate mai au, dar care sărmanii sunt acasă, cu mulţi copii, care nu prea lucrează..."



Alţii au fost mai îngăduitori cu cei de la guvernare.



"Am simţit schimbări, o dispoziţie mai bună, o speranţă pentru ziua de mâine să fie mai bună. Aşteptările sunt mari, aşteptăm, dar încetişor se face tot, schimbarea. Trebuie să avem răbdare. "



Guvernul Sandu a fost învestit în data de 8 iunie cu votul alianţei PSRM-ACUM.