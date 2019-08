VĂD LUMEA CU ALȚI OCHI: A crescut numărul transplanturilor de cornee

De la începutul anului s-a înregistrat un număr record de transplanturi de cornee. Până acum s-au făcut 26 de intervenţii, la fel de multe ca în tot anul 2018. Lista de aşteptare este lungă: peste 150 de oameni solicită un transplant de cornee. Potrivit datelor prezentate de Agenția de Transplant, în banca de țesuturi mai sunt zece cornee.

Victor Alexeenco a fost operat după 2 ani de aşteptare. Bărbatul are 71 de ani și de trei decenii luptă cu o inflamație a corneei. După lungi tratamente, medicii i-au spus că singura șansă de a-și recăpăta vederea este transplantul.



”Când am mers la medicul de familie, îmi arăta două degete și eu nu le vedeam. Vedeam în ceață, de parcă ochelarii erau aburiţi. Dacă purtați ochelari și se aburesc lentilele, iată, așa vedeam eu”, a spus beneficiarul de transplant, Victor Alexeenco.



El a fost operat la ochiul drept şi acum e în perioada de recuperare.



”Suturile desigur că mă deranjează. Este o senzație de parcă mi-a intrat ceva în ochi. Prima săptămână a fost mai greu, deoarece trebuia să pun picături de 16 ori pe zi, acum doar de zece ori, dimineața și seara”, a spus beneficiarul de transplant, Victor Alexeenco.



Conform datelor, cele mai multe transplanturi de cornee au fost efectuate la Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”. Specialiștii de acolo spun că sunt cele mai complicate operaţii din domeniul oftalmologic.



”Fiecare al treilea pacient are complicații și noi intervenim, îl punem în secție, facem niște proceduri și îi dăm voie acasă și iar, și tot așa. Adică nu-i de o zi treaba”, a spus chirurgul-oftalmolog, Valeriu Cuşnir.



Potrivit directorului Agenției de Transplant, Igor Codreanu, numărul intervențiilor la cornee a crescut semnificativ, deoarece oamenii au început să conștientizeze importanța donării.



”Coordonatorul de transplant este veriga cea mai importantă, deoarece el este acela care identifică donatorii, apoi discută cu rudele și apropiații acelor care au decedat, le explică necesitatea de a salva alte vieți și atunci când coordonatorii într-adevăr se implică, lucrează, există și succes”, a spus directorul Agenției de Transplant, Igor Codreanu.



Totodată, potrivit datelor, de la începutul anului s-au efectuat șase transplanturi de ficat și șase de rinichi. Cifra este similară celei de anul trecut.