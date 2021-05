Vaccinarea cu Sputnik V a început marţi în mai multe instituţii medicale din ţară. Printre primii imunizaţi cu acest ser au fost localnicii din Autonomia Găgăuză. Responsabilii de acolo cred că, în trei zile, vor epuiza toate cele 1800 de doze pe care le-au primit. Şi în Chişinău mai mulţi oameni au stat în rând pentru a se vaccina, iar unii au spus că au aşteptat anume serul rusesc. Totuşi, medicii susţin că trebuie să ne imunizăm cu orice preparat disponibil, deoarece riscul îmbolnăvirii rămâne este ridicat.



În UTA Găgăuzia procesul de vaccinare cu serul Sputnik V a început la ora 10:00.

IVAN HASTA, șeful Centrului de Sănătate Publică Comrat:''În conformitate cu decizia Ministerului Sănătăţii, am primit 1800 de doze pentru întreaga regiune. Este vorba de trei raioane, Vulcăneşti, Ceadîr-Lunga şi Comrat. Nouă ne este mai uşor să lucrăm cu acest ser, deoarece oamenii chiar sună şi se interesează. De dimineaţă, oamenii sună şi întreabă dacă sunt reacţii adverse.''



300 de doze de vaccin Sputnik V au ajuns şi la Asociaţia Medicală Centru din municipiul Chişinău. În prima zi, peste 100 de persoane erau programate pentru a se imuniza cu serul rusesc.



La fel ca şi celelalte vaccinuri, şi cel rusesc trebuie păstrat în condiţii speciale.



ALEXANDRU BARBĂROŞIE, şef adjunct Asociaţia Medicală Teritorială Centru:''Vaccinul se păstrează în condiţii congelate, la temperatura nu mai sus de minus 18 grade. Administrarea vaccinului se face timp de două ore după decongelare.''



Cadrele medicale spun că Sputnik V are aceleaşi reacţii adverse ca alte seruri.



CRISTINA BURCA, asistentă medicală:''Aceeaşi o durere uşoară de mânuţă, o zi două, dureri de cap, febră sau nimic. Toate vaccinurile au aceleaşi recomandări, până la vaccinare şi după vaccinare. Nu este careva diferenţă.''



Oamenii care s-au vaccinat cu serul rusesc spun că au încredere în acest vaccin.



''Am rude în Federaţia Rusă şi mi-au spus că nu au avut reacţii adverse. Doar după a treia injecţie au simţit durere şi atât. De la AstraZeneca, însă, se ridică temperatura, sunt frisoane.''



''Eu doresc cu Sputnik. Am probleme de sănătate şi m-am consultat şi aşa e mai bine la moment. Cu medicul, cu cunoscuţii care s-au mai vaccinat. După ce au primit vaccinul se simt bine. În general, toate vaccinurile sunt bune. ''



''Sunt pensionar, am muncit în cadrul MAI. Angajaţii acestei instituţii se vaccinează cu AstraZeneca, dar eu am ales serul Sputnik V. Este convingerea mea. Nu spun că un vaccin este mai bun decât altul. Este opinia mea. Eu cred că toţi trebuie să se vaccineze.''



Republica Moldova a primit 142 de mii de doze de Sputnik V ca ajutor umanitar din Federaţia Rusă din cele 180 de mii promise. Din acestea, în jur de 60 de mii de doze vor ajunge în stânga Nistrului, iar alte 1 800 în UTA Găgăuzia. Organizaţia Mondială a Sănătăţii nu a aprobat nici până acum serul rusesc. De la începutul campaniei de imunizare în ţara noastră au fost administrate aproape 150 de mii de doze de vaccin.