Vaccinarea antirabică la Comrat

Vaccinarea antirabică a câinilor din curţile oamenilor este pe ultima sută de metri. Cele 800 de mii de vaccinuri gratuite alocate de Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor sunt pe terminate. Doar în municipiul Comrat au fost imunizaţi peste şapte mii de patrupezi din totalul celor peste 12 mii. Acţiunea va dura până la sfârşitul anului.



"Am prelucrat cu spirt şi apoi am vaccinat."



Vaccinarea patrupezilor împotriva turbării a început luna trecută.



ANDREI CURCA, şef secţie supraveghere sanitar veterinară: "Nouă ANSA ne dă şi diagnosticul şi vaccina, cât cerem, atât ne dă. Este gratuit. Noi primim gratuit şi medicul veterinar de liberă practică îi vaccinează şi noi îi plătim medicului veterinar, o vaccină costă şase lei."



Principalul pericol îl constituie vulpile care intră în contact cu animalele domestice. Edilii din Comrat spun că numărul vulpilor a crescut în ultima perioadă.



GHEORGHII GREC, medic veterinar: "Pentru câinele care are mai mult de 15 kilograme, folosim 1 ml, dacă are mai puţin, atunci 0.5ml. Dacă este bolnav sau bătrân, nu-l vaccinăm."



Oamenii conştientizează importanţa vaccinării animalelor.



"Ca să nu se îmbolnăvească, să fie sănătos, pentru că sunt diferite boli. Vaccinarea este un lucru bun. Ţin minte din copilărie că se făcea. Cum se simte câinele după vaccin? - Bine. Aleargă."



"- Cum îl cheamă?

- Liusea.

-Câţi ani are?

- Cred că şase ani sau mai mult. Dacă ANSA face acest lucru, atunci este bine. Este periculos pentru societate."



În acest an, trebuiau vaccinate şi animalele sălbatice. Agentul economic a cerut 16 milioane de lei pentru vaccinurile antirabie, în timp ce statul oferea doar 11 milioane de lei. Aşa că licitaţia a fost anulată.



MAXIM SÎRBU, inspector ANSA: "Important să fie o vaccinare. Dacă vorbim de vaccinarea vulpilor pe care am petrecut-o anii precedenţi manual. A scăzut numărul cazurilor de rabie la animalele domestice de la 200 de cazuri pe an la 69 anul acesta."



Reprezentanţii ANSA dau asigurări că anul viitor problema se va rezolva, iar animalele sălbatice vor fi vaccinate pe cale aeriană.