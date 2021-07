Vaccinare în parc fără succes: Niciun spectator al concertului de la Teatrul Verde nu s-a imunizat

Autorităţile din sănătate încearcă prin orice metodă să convingă moldovenii să se imunizeze. Sâmbătă, cu o oră înainte de începerea unui concert la Teatrul Verde, spectatorii au avut posibilitatea să se vaccineze. Medicii s-au chinuit însă în zadar să-i convingă pe moldoveni, întrucât niciun spectator nu a păşit pragul autobuzului în care era improvizat punctul mobil de vaccinare.



"Evitaţi locurile aglomerate, păstraţi distanţa de un metru, din păcate virusul nu a dispărut, de aceea aveţi grijă de viaţa şi sănătatea dvs. şi a celor din jur."



Imunizarea trebuia să se înceapă la ora 18:00, însă din cauza lipsei medicilor, a demarat după 19:00, când a început concertul. Dacă spectatorii nu au avut timp de ei, au fost câțiva trecători care au decis să se imunizeze. Ei susţin că a fost o idee bună de a amplasa punctul mobil de vaccinare în parc, întrucât, din cauza programului încărcat, nu au timp să meargă la policlinică să se vaccineze în zilele lucrătoare.



"Eu mă plimbam prin parc şi am văzut. Mi-am făcut prima doză în mai şi am văzut autobuzul şi am decis de ce să nu mă vaccinez acum a doua oară aici. Mâine m-au invitat la policlinică, însă azi am liber şi mai bine mă vaccine aici."



Angajaţii medicali susţin că într-o oră au reuşit să imunizeze 12 persoane, toţi fiind trecători şi niciun spectator.



GRIGORIE VOLOŞCIUC, şef Parcul Urban de Autobuze:"La numărul de persoane care au venit la concert, ar fi bine să fie măcar 60 de persoane vaccinate."



Spectatorii au spus însă că nu au de gând să se vaccineze. Cel puțin, pentru moment.



" - V-aţi vaccinat împotriva COVID-19? - Nu. - De ce? - Aștept să văd efectele adverse la cei care s-au vaccinat."



"Aștept alt vaccin."



Autorităţile susţin că punctul mobil de vaccinare va fi prezent la fiecare concert din Capitală.