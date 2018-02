Vacanţele în Grecia vor fi mai scumpe în acest an. Ce decizie a luat statul elen

Vacanţele în Grecia vor fi mai scumpe în acest an. Turiştii vor trebui să achite o taxă de până la patru euro, în funcţie de clasificarea hotelului sau apartamentului unde sunt cazaţi. Decizia a fost luată de către autorităţile din statul elen. Reprezentanţii agenţiilor de turism spun că această taxă nu le va afecta afacerea, deoarece Grecia continuă fie printre preferinţele moldovenilor.



Turiştii care vor alege un hotel cu una sau două stele vor mai scoate din buzunare câte 50 de cenţi pentru fiecare noapte de cazare. Cu un euro mai scump va costa o noapte de cazare într-un hotel de trei stele. În cele de patru sau cinci stele, taxa ajunge până la patru euro. Iar cei care se vor alege să se cazeze într-un apartament, vor trebui să achite până la un euro.



Chiar şi aşa, unii moldoveni spun că vor continua să meargă în Grecia, la odihnă.



"Am rezervat şi merg cu cea mai mare plăcere acolo, un loc minune."



"Nu o să mă oprească în primul rând. În al doilea rând nu planific să plec în Grecia."



Alţii cred că acest lucru va face vacanţa mai scumpă.



"Sunt multe alte ţări care sunt mult mai ieftine decât Grecia şi dacă Grecia va fi mai scumpă cred că oamenii se vor duce în altă parte să se odihnească."



Taxele vor fi achitate de către turişti la destinaţie. Reprezentanţii agenţiilor de turism din Chişinău susţin că noua regulă nu îi va afecta semnificativ.



"Deoarece aceasta nu este o sumă atât de mare şi eu cred că persoanele, o să plece. Faptul că persoana îl plăteşte la recepţie, aceasta este pentru noi un plus, că nu îl punem noi în pachet să creadă că noi am mărit costul pachetului turistic", a spus Nina Belei, director agenţie de turism.



Taxa turistică locală a fost introdusă începând cu întâi ianuarie de Guvernul elen.