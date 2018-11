VACANŢĂ MAGICĂ în satul lui Moş Crăciun, Laponia. Pachetele turistice, în vânzare. Care este preţul unui sejur

O vacanţă în satul lui Moş Crăciun, adică în Laponia, este o destinaţie excelentă de sărbători. Agenţiile de la noi au scos în vânzare pachete turistice încă din primăvară, iar oferta nu a rămas fără cerere, chiar dacă preţul unui sejur porneşte de la 1.300 de euro de persoană.



"În Laponia, trăiește Santa Claus. Localnicii îl numesc 'Iolu Puki'. De obicei, cel mai bine e dacă luăm bilete pentru sătucul moșului cu un an înainte. Este o locație foarte populară atât printre copii, cât și printre adulţi", a menţionat Margarita Mihailova, agent de turism.



"Haine termoizolante, mâncare la hotel, sunt diferite excursii gratuite, iar una dintre ele este întâlnirea cu Moș Crăciun și cu familia sa", a precizat Dorina Zdoroveţchi, agent de turism.



Fraţii Gherasim au avut posibilitatea anul trecut să meargă în Laponia, după ce au câştigat excursia în cadrul unei tombole.

Impresiile vor rămâne pentru toată viaţa:



"Mai mult mi-a plăcut călătoria cu renii, am fost într-un tunel unde am fost în excursie, totul mi-a plăcut foarte tare".



"Noi am văzut piticii lui Moș Crăciun".



"Totul mi-a plăcut, dar cel mai tare mi-a plăcut peștera unde erau figurine de gheață și la școala renilor".



Familia Gherasim s-a alăturat celor 12 moldoveni care au pornit spre Laponia, pentru a duce lui Moş Crăciun scrisorile copiilor de la noi.