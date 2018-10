VACANŢA LA MUNTE, MAI SCUMPĂ. Câţi bani va scoate din buzunar un moldovean pentru o vacanţă de iarnă

foto: publika.md

Tot mai mulţi moldoveni preferă să petreacă sărbătorile de iarnă în munţii din România, Ucraina sau Bulgaria. Numărul turiştilor care aleg să meargă peste Prut, creşte an de an cu 10 la sută, prin urmare şi preţurile se scumpesc. Pachetele pentru sezonul care vine sunt cu până la 30 la sută mai scumpe faţă de anul trecut. Totuşi majorările nu vor fi simţite de cei care fac rezervări din timp, susţin operatorii turistici.



O vacanţă în zona Sinaia, de exemplu, va costa 245 de euro, doar cu 10 la sută mai mult decât anul trecut. Oferta include transport tur-retur, şapte nopţi de cazare, masa de Crăciun şi mic dejun.



"Cele mai mari schimbări se simt pe Poiana Braşov, unde preţurile au crescut cu 20-30%. În Poiana Braşov este greu să găseşti loc liber. A devenit cartea de vizită a României şi a sezonului de iarnă şi automat sunt limitaţi în locuri de hotele", a spus Artiom Neaga, manager agenţie de turism.



Administratorii pensiunilor motivează majorările prin faptul că au crescut preţurile la lemne şi la produsele alimentare. Operatorii de la noi au altă explicaţie...



"Din cauza solicitărilor foarte multe, cei din România profită de acest lucru şi se majorează preţurile", a spus Andrei Tudosan, manager agenţie de turism.



Şi unele hoteluri din zona Bukovel din Ucraina au anunţat că vor majora preţurile cu 5 procente. Cel mai scump va fi în noaptea de Revelion. Cu 10 la sută mai mult vor plăti şi cei care vor merge în munţii Bansko din Bulgaria.



"Bulgaria este a treia destinaţie preferată de moldoveni. De ce se datorează această poziţie nu că ar fi atât de mare costul, cât drumul lung, care durează 20 şi ceva de ore", a spus Artiom Neaga, manager agenţie de turism.



Cei care îşi doresc să ciocnească cupele de şampanie pe plajă, pot opta pentru Egipt. Aici o vacanţă all inclusive cu zbor tur-retur şi masa de sărbătoare porneşte de la 1200 euro pentru două persoane.