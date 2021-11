Vacanţa forţată a elevilor a golit secţiile COVID pentru copii, însă cei prezenţi sunt cu forme grave. Ce spun medicii

Vacanţa forţată a elevilor a golit secţiile COVID pentru copii. La Institutul Mamei şi a Copilului mai mult de jumătate din locuri sunt goale, iar cei mai mulţi internaţi sunt sugari, mamele cărora nu sunt vaccinate.

Chiar dacă acum medicii se bucură de un număr mic de pacienţi internaţi, cei prezenţi sunt majoritatea cu forme grave. Într-un salon l-am întâlnit pe David, în vârstă de 11 ani, care primeşte perfuzii dimineaţa, la amiază şi seara.



" - Ce îţi doreşti acum tu? - Să stau acasă cu mama şi tata."



Pe David îl aşteaptă acasă încă trei fraţi şi mama, care este însărcinată, toţi neinfectaţi. Pentru că starea lui era critică, iar mamei i-a fost interzis din cauza sarcinii să se interneze cu el, mătuşa acestuia s-a oferit să se expună riscului pentru a-l îngriji în spital.



"La moment când ne-am internat copilul era foarte palid, nu mâncase de trei zile, mama îl implora să mânânce, avea temperatură de 38."



David este singurul şcolar pe care l-am găsit în secţie. Ceilalți opt copii internați sunt sugari. Acest bebeluş de doar şapte luni a ajuns acum câteva zile pe mâna medicilor cu o afectare pulmonară de 15 la sută.



"Antibiotice îi pun. Primele trei zile i-au pus picurători, ca să scadă temperatura. Apoi picurăturile le-au luat deoarece 2-3 zile nu a avut temperatură, am crezut că azi ne externăm, dar ieri s-a ridicat din nou temperatura 38."



Într-un alt salon am găsit o mamă care stă internată de o lună cu bebeluşul său. Copilul, care s-a născut perfect sănătos, a avut ghinionul ca în 18-a zi de viaţă să ajungă la spital cu o afectare pulmonară de 85%.



"Starea acestuia este acum de gravitate medie, bebeluşul se află acum la hrană medicamentoasă, jumătate din hrană o poate consuma singur prin biberon, iar restul îl hrănim intravenos.", a declarat Veaceslav Bozadij, şef secţie covid Institutul Mamei şi a Copilului.



Medicii de la Institutul Mamei şi a Copilului spun că în valul patru de infectări au avut şapte bebeluşi intubaţi, față de doar doi în precedentul. Ei explică acest trend prin faptul că mamele care alăptează se tem să se vaccineze din cauza falsurilor răspândite în societate, asta în timp ce tulpinele noului coronavirus devin tot mai agresive.



"Mai sunt mămici cu sugari de până la un an şi nu se vaccinează, cu toate că nu sunt contraindicaţii. Trebuie să se vaccineze şi mamele care alăptează şi femeile care programează o sarcină.", a declarat Ina Palii, şef clinica pediatrie.



Medicii din prima linie susţin că pentru a menţine secţiile pentru copii goale, ministerul ar trebui să înceapă vaccinarea elevilor de la 12 ani.



"La general copiii fac forme uşoare, ei ar fi acea sursă de infectare de la care se îmbolnăvesc şi vârstnicii, ei frecventează şcoala, grădiniţele, ei socializează şi aceasta este o problemă.", a declarat Ina Palii, şef clinica pediatrie.



Datele Ministerului Sănătăţii arată că de la debutul pandemiei doar un copil de până la cinci ani şi trei femei însărcinate au decedat din cauza complicaţiilor provocate de virus.