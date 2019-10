VACANŢA DE IARNĂ BATE LA UŞĂ. Care sunt ofertele agenţiilor de turism

Foto: gandul.info

Moldoveni au început deja să vâneze ofertele de vacanţă pentru perioada rece a anului. Şi în această iarnă, cele mai solicitate destinaţii răman staţiunile montane şi cele balneare din Ucraina şi România, chiar dacă pachetele turistice s-au scumpit. Un sejur de trei zile în ţările vecine începe de la 69 de euro. Pentru amatorii de all inclusiv, destinaţia perfectă este Bulgaria, unde o vacanţă costă în jur de 260 de euro. Cei care căută pârtii bune pentru schiat sunt îndemnaţi să opteze pentru staţiunile din Austria şi Italia, unde vor beneficia şi de proceduri spa, pentru circa 500 de euro.



"Într-adevăr s-au scumpit Ucraina şi România destul de mult, ar fi o majorare de preţuri de peste 15-20 de procente, faţă de anii trecuţi şi practic în fiecare an preţurile cresc. Vreau să spun că anul acesta vânzările la munte au început mult mai devreme faţă de anul tecut, asta ne bucură pentru că şi noi putem să ne pregătim mult mai bine cu locurile de cazare", a declarat Ion Curme, directorul unei agenţii de turism.



Agenţiile au pregătit oferte şi pentru cei care vor să scape de frigul din toiul iernii. Cele mai populare destinaţii sunt Egipt şi Dubai, unde un sejur costă între 300 şi 700 de euro. De sărbători, preţurile cresc şi până la două mii de euro.



"Hotelierii vin cu o ofertă foarte avantajoasă şi specială pentru seara de Revelion. Aceştia deja au pregătit o ofertă pentru Revelion, e vorba de focuri de artificii, o seară nepomenită. Aici preţul începe de la o mie 700 de euro, plus 600 de euro cina de Revelion", a zis Doina Hîrjău, operator al unei agenţii de turism.



Pentru ultimele săptămâni din octombrie, câteva agenţii au pregătit reduceri de 15 la sută pentru vacanţele de iarnă. Fără a sta mult de gânduri, oamenii au dat buzna în căutarea ofertelor perfecte. Aceştia spun că iarna preferă odihna activă, excursiile şi tururile gastronomice.



"Eu iubesc mai mult turismul activ, soţul iubeşte turismul liniştit, de aceea o dată în an plecăm cu nepoţii în călătorie unde stăm în hotel, iar eu de două ori pe an plec în turism activ."



"Îmi place să călătoresc, să văd locuri istorice, să văd ceea ce au făcut predecesorii noştri. Contează sigur confortul, unde te cazezi."



Sezonul reducerilor pentru vacanţa la munte se încheie la începutul lunii noiembrie.