VACANŢĂ CU GUST AMAR! Două familii din Chişinău, trase pe sfoară de o agenţie de turism

foto: publika.md

Vacanţă cu ghinion pentru două familii din Capitală. Acestea au plătit 53 de mii de lei pentru un concediu pe insula Creta din Grecia, însă au fost trase pe sfoară. Oamenii nu au mai plecat spre destinaţie, după ce agenţia de turism i-a anunţat că în hotelul rezervat nu mai sunt locuri disponibile.



"Banii au fost transferaţi. Ne sunau din 5 în 5 minute. Aduceţi banii repede că trebuie să-i ducem la bancă. Asta nu înţeleg. Cum poate să spună că nu sunt locuri dacă banii deja au fost transferaţi şi ei spun că banii nu sunt în cont", a spus o femeie.



Agenţia le-a propus un alt hotel, însă oamenii au refuzat pe motiv că acesta nu ar corespunde cerinţelor sanitare. Supăraţi, ei cer banii înapoi. Directorul le-a dat însă doar trei mii de lei. Restul, refuză să-i returneze pe motiv că ar avea conturile blocate.



"Deja de luni ne poartă cu vorba că veniţi azi, veniţi mâine, dar noi avem copil mic. Stam cu copii de la ora 9 dimineaţa", a spus o femeie.



Echipa noastră de filmare a mers la agenţie pentru a discuta cu administraţia, însă uşa era închisă. Am încercat să-i contactăm şi telefonic, însă niciun răspuns. Potrivit Agenţiei pentru Protecţie a Consumatorului în cazul în care au fost încălcate prevederile contractului, consumatorul este în drept să se adreseze cu o reclamaţie către prestatorul de servicii, problemele urmând să fie remediate gratuit.



"Consumatorul are dreptul să beneficieze de toate condiţiile stipulate în contract şi nici de cum nu se permite ca prestatorul de servicii să-i propună alte alte condiţii", a spus Corina Gaiu, ofiţer de presă APCSP.



De la începutul acestui an, Agenţia pentru Protecţia Consumatorului a înregistrat 18 petiţii privind calitatea serviciilor prestate de agențiile turistice.