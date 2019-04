Vacanţă cu GHINION pentru un CUPLU DIN MOLDOVA. Povestea impresionantă a doi tineri, ARESTAŢI în America

Doi călători din Moldova s-au pornit spre insulele Caraibe și întâmplător au ajuns în închisoarea din Miami - pentru că au pătruns în apele teritoriale ale SUA fără vize.

În consecinţă, la călătoria distractivă s-a adăugat experiența aspră a închisorii americane. Tania și Alex în premieră au împărtășit canalului nostru povestea lor cu final fericit.

Într-o zi rece de noiembrie videograful Alexandru Stacanov și jurnalista Tatiana Suhoparenco s-au întâlnit în Barcelona ca împreună să pornească în căutarea aventurilor.

După două luni fără griji pe insulele Canare și în Caraibe, tinerii au ajuns cu barca în apropierea unei insule ce aparţine Puerto Rico, unde au şi fost reținuți de paza de coastă.



"Ceva s-a întâmplat cu iahtul, am fost nevoiţi să ne oprim, căpitanul a plecat pe țărm după ajutor din partea unor cunoscuţi. Noi am rămas în barcă, se apropie paza de coasta şi întreabă: “Da aveți documente? Vă aflaţi pe teritoriul SUA", a spus Alexandr Stakanov, videograf.



După cinci ore de negocieri și percheziţii călătorii au primit 5 minute să-şi strângă lucrurile și au fost duşi cu barca initial la secţia din San Juan. A doua zi au fost transportaţi cu avionul la Miami. Două zile tinerii au petrecut fără somn și fără să înțeleagă ce se întâmplă. În Miami lucrurile au luat o cu totul altă întorsătură.



"Am fost urcaţi într-un mini-bus cu gratii și ne-am dat seama "O, ceva se întâmplă". Apoi am fost opriţi, întâmpinați de un alt autobus, am fost încătușaţi la picioare, mâini şi talie. Şi atunci am înţeles, că va fi ceva foarte straşnic și că s-ar putea să ne reţinem", povesteşte Tatianaana Suhoparenco, jurnalistă.



Alex a petrecut patru săptămâni într-o închisoare americană pentru bărbați, iar Tania a trebuit să suporte tocmai 6 săptămâni de privare de libertate. În tot acest timp ei au fost ajutați de Maxim Arghir, consulul Moldovei în SUA, datorită căruia, potrivit tinerilor, totul s-a sfârşit mai repede și mai ușor decât putea fi.



"Tatiana și Alexandru nici nu bănuiau că au încălcat ceva - este un caz izolat. În fiecare an 20-25 de cetățeni moldoveni sunt reținuți pentru ședere ilegală în SUA", a spus Maxim Arghir, consulul Moldovei în America.



Ambii iubitori de aventuri își amintesc timpul petrecut în spatele gratiilor aproape zâmbind, în pofida problemelor cu care s-au confruntat. Potrivit tinerilor, mai devreme sau mai târziu începi să găsești avantaje în tot ce se întâmplă cu tine, chiar și în închisoare.



"Eu unica dintre fete jucam baschet. În închisoare erau plus-minus 100 de fete, iar eu am fost singura care juca, ofiţerii fluierau, dădeau sfaturi, aplaudau, eram o vedetă de baschet. Și limba engleză am mai studiat-o", spune Tatiana.



În prezent Tania și Alex sunt acasă, în Chișinăul natal. Se bucură de libertatea mult așteptată. Dar experiența trăită nu oprește cuplul, iar ochii lor încep să ardă la simpla menționare a următoarei călătorii. Secretul principal al lui Alex și Tania este minimul de lucruri și abilitatea de a depăși orice situație.



"Odată aveam doar două chibrituri, el trebuia să aprindă focul ca să mâncăm. Dar pe coastă vântul sulfa puternic. Brichetă nu aveam și nu am fost pregătiți pentru o astfel de situație. Dar Saşa a aprins focul în condiţii de vânt cu doar un chibrit", a spus Tatiana.



Problema banilor în astfel de călătorii practic nu există. Principalul e să ajungi la locul destinaţiei, iar acolo deja totul este mult mai ușor. Alex, de exemplu, a vizitat aproximativ 50 de țări cu costuri minime.



"Bani trebuiesc, dar şi nu. Sunt necesari niște bani inițiali ca să pleci, să cumperi un bilet, să ajungi undeva, iar pe loc deja mă lămuresc", a susţinut Alex.



"Au fost situații când nu aveam apă, dar erau nuci de cocos. Nu era mâncare, dar erau melci. Nu era ceva, dar imediat se găsea", a mai adăugat femeia.



În viitorul apropiat tinerii planifică să viziteze Asia, America de Sud sau o călătorie pe râurile și canalele din Europa. Acolo, sigur, nici o pază de coastă nu se va atinge de ei.