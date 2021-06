Vacanţă cu final amar. Ce spun moldovenii care au rămas BLOCAȚI timp de 2 zile pe aeroportul din Sharm el-Sheikh

Elena Pînzaru a rămas blocată pe aeroportul din Egipt împreună cu soţul şi cei trei copii ai lor. Femeia povestește că aşteptarea a fost una istovitoare, mai ales pentru cei mici."Am fost amânaţi din oră în oră. Nu ni s-a spus nimic. Peste patru ore ni s-a oferit câte o sticlă de apă, ieri şi seara ne-au cazat şi azi dimineaţă ne-au scos dimineaţa din hotel la ora 11 precum că zburăm şi am aşteptat exact 9 ore", a spus pasagera."Este obositor. Este greu şi păcat că nu avem la cine ne adresa. Niciodată nu a venit o persoană, un reprezentant de la noi care să ne spună care este exact problema. Că ne-au cazat este ok, dar noi am stat şase ore, până nu am cerut apă nu ni s-a oferit.""Nu mai aveam puteri, pentru că nici mâncare la aeroport nu este. Aeroportul micuţ, nu etse teren de joacă, nu este igienă"." -Am sunat şi ieri. Am lăsat mesaje. Nu ni s-a răspuns nimic. Doar robotul ne-a comunicat, "noi suntem aici de luni până vineri",dar în weekend nu răspunde. - Vreun reprezentant a ieşit în faţa oamenilor? - Nu".Oamenii au scris o plângere pe numele companiei aeriene. Aceştia susţin că sunt gata să meargă şi în instanţa de judecată pentru a-şi face dreptate. Într-un comunicat de presă, compania Air Moldova a menţionat că toţi pasagerii au fost cazaţi şi au primit mâncare caldă şi apă. Din cauza reţinerii cursei din Egipt, luni au fost înregistrate întârzieri şi la alte zboruri ale operatorului.