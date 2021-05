Va renaşte practic din cenuşă. Singurul pian, distrus după incendiul de la Filarmonica Naţională, va fi restaurat

Va renaşte practic din cenuşă. Singurul pian care nu a fost distrus în totalitate după incendiul de la Filarmonica Naţională, va fi restaurat. Este vorba de un instrument de concerte "Bluthner" care datează din anul 1960. De asta se ocupă deja restauratorul şi acordorul Iurie Dudnic, iar pronosticurile sunt bune. Meşterul speră că la sfârşitul lunii iunie, la acest pian se va putea cânta din nou pe scena Filarmonicii.Iurie Dudnic povesteşte că instrumentul a ajuns pe mâinile acum trei luni. Acesta era distrus în proporţie de 40 la sută de apă şi flăcări. Chiar şi aşa, meşterul şi-a asumat să-l readucă din nou la viaţă.IURIE DUDNIC, restaurator de piane, acordor:"L-am analizat şi mi-am dat seama că poate fi restabilit, şi cuiele, şi corzile vor fi schimbate, e bine că nu a fost afectată mult placa de rezonanţă, stă la locul ei cum a venit din fabrică."Meşterul petrece mai tot timpul în atelier şi este încrezător că după restaurare, pianul va arăta aproape în totalitate ca originalul. Toate piesele care vor fi schimbate au fost deja comandate chiar de la producător, din Germania.IURIE DUDNIC, restaurator de piane, acordor:"A fost demontat practic tot: cuiele, corzile, a fost scoasă şi rama de fontă care va fi şi ea pregătită pentru vopsită şi ulterior va fi instalată la loc. Acum pregătesc placa de rezonanţă. Va fi exact aşa cum a fost, negru şi lucios, nu a fost nicio idee de a-l reface în altă culoare, va fi tot clasic şi negru, n-are cum să fie altfel."Iurie Dudnic spune că are o mare responsabilitate având în vedere că instrumentul are valoare istorică:"Sunt un norocos să am pianul ăsta la mine în atelier şi să lucrez cu el. E o istorie că va fi repus în concerte pianul care a trecut prin foc şi apă la propriu. Mă simt şi am o mare responsabilitate ca să fie o lucrare de calitate."Incendiul devastator de laFilarmonica Naţională "Serghei Lunchevici" s-a produs în septembrie, anul trecut. Edificiul a fost afectat în proporţie de 80 la sută. Au ars ambele săli de concerte, cele două scene, arhiva cu partituri, dar şi zeci de instrumente muzicale, printre care şi trei piane. Recent, o întreprindere din domeniul energetic, cu susţinerea Ambasadei Cehiei la Chişinău, a donat Filarmonicii un pian TAIAT "Petrof", fabricat în 2021.