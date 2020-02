Va participa sau nu Maia Sandu la prezidenţiale şi ce spune liderul PAS despre identificarea unui candidat comun

Maia Sandu nu exclude că va participa la alegerile prezidențiale, dar speră ca forțele proeuropene să se adune în jurul unui singur candidat. În opinia liderului PAS, toţi ar trebui să încerce să-l împiedice pe Igor Dodon să obțină un nou mandat.

Referitor la propunerea lui Andrei Năstase de a identifica o persoană apolitică, Maia Sandu susține că atât timp cât nu se vorbește despre nume concrete, această discuție este una abstractă. Subiectul a fost abordat într-un interviu pentru Prime TV.



"- Veţi candida sau nu?

- Decizia o va lua partidul. Întrebarea este despre noi toţi, dacă îşi permite ţara să-l mai lase pe Dodon la Guvernare. Aşa cred că trebuie să punem problema. Sper să putem merge în acest exerciţiu cu mai multe partide politice. Şi lumea trebuie să înţeleagă că dacă îl lasă pe Dodon în continuare, ţara asta o să devină o ţară fantomă, fără oameni", a menţionat Maia Sandu.



Maia Sandu spune că PAS a început deja discuţiile cu forţele politice proeuropene în vederea identificării unui candidat comun pentru scrutinul din toamnă.



"Am discutat acest lucru cu Platforma DA. Ei optează pentru un candidat apartinic. Noi am spus că suntem deschişi, dar vrem să ştim despre cine vorbim, pentru că nu poate fi o discuţie abstractă. Nu poţi să iei un om care nu este cunoscut Am discutat şi cu blocul UNIREA şi suntem deschişi şi pentru alte discuţii. O să încercăm să comunicăm în următoarele săptămâni cu alte părţi interesate", a declarat liderul PAS.



Fostul premier a mai recunoscut că discută destul de rar cu fostul său partener electoral Andrei Năstase: "Discutăm mai rar cu toate că eu de vreo două săptămâni tot încerc să-l prind să avem o discuţie, dânsul e ocupat, sper când revine, că e plecat din ţară, să discutăm".