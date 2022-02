Va oferi sau nu consultanţă lui Alaiba, dacă va fi numit de Parlament în funcția de membru al CSP. RĂSPUNSUL lui Andrei Cebotari

Andrei Cebotari a fost desemnat câștigător al concursului organizat de Parlament pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Procurorilor. Asta după ce la interviul desfășurat de Comisia juridică a obţinut un punctaj mai mare decât contracandidatul său, Alexandru Mariț. Pentru a accede în funcţie, Cebotari trebuie să obţină şi votul majorităţii deputaților. Parlamentul precizează că cei care candidează la funcția de membru al CSP din partea societății civile trebuie să aibă o experiență de cel puțin trei ani în domeniul dreptului și o activitate notorie în domeniul jurisprudenței.

Cebotari este licențiat în drept, iar diploma a obţinut-o la ASEM. Pe pagina sa de Facebook scrie că în prezent el activează la Parlamentul Republicii Moldova, însă nu este precizată funcţia ocupată. Totodată, Cebotari ar fi şi asistent de proiect în cadrul Centrului de Politici și Reforme din Moldova, co-fondat de actualul deputat PAS Dumitru Alaiba, care a fost şi director de programe.



Cebotari a fost un susţinător al Maiei Sandu la prezidențialele din 2020. El a declarat pentru postul nostru de televiziune că relaţia pe care o are cu Dumitru Alaiba este strict profesională. El îi oferă deputatului, prin contract, servicii de consultanţă juridică. De asemenea, ne-a spus că nu a fost niciodată membru al PAS, însă, de-a lungul timpului, a mai oferit prin voluntariat consultanţă juridică unor membri de partid. Andrei Cebotari a declarat că, dacă va fi numit de Parlament, are la dispoziție 30 de zile pentru a decide dacă rămâne să ofere consultanţă lui Alaiba sau va alege să devină membru al CSP.



"Da, noi avem încheiat un contract civil de prestare a serviciilor juridice în domeniul legislativ, am elaborat proiecte de legi, amendamente sau sesizări la CC. Nu văd nicio problemă, domnul deputat Alaiba nu a făcut parte din comisia de concurs. Concursul a fost desfăşurat de comisia juridică, iar dumnealui este la comisia economie. Nu văd niciun conflict de interese", a spus Cebotari.

Contactat telefonic, şi Dumitru Alaiba ne-a spus că nu există nicio legătură între promovarea lui Cebotari la CSP şi faptul că acesta îi oferă consultanţă juridică. Deputatul susţine că decizia a fost luată de Comisia Juridică din care el nu face parte.

Preşedintele acesteia, Olesea Stamate susţine că l-a cunoscut pe Cebotari ocazional la mai multe evenimente organizate de societatea civilă şi că alegerea a fost una transparentă.



"Termenul pentru acest concurs a fost extins de două ori din lipsă de candidaţi şi doar la ultima extindere am avut doi candidaţi. Am desfăşurat un interviu, rezultatele căruia sunt publicate pe pagina Parlamentului şi din cei doi candidaţi comisia l-a ales cel mai bun candidat", a spus Olesea Stamate.

Nu este prima dată când un angajat al ONG-ului fondat si condus anetrior de Alaiba este promovat de deputaţii PAS în funcţii importante. Anterior un alt fost coleg al deputatului Alaiba din cadrul IRPE a fost numit în funcţia de director al Agenţiei Naţionale pentru Soluţionarea Contestaţiilor. Alaiba a recunoscut, la insistenţa postului nostru de televiziune, că îl cunoaşte pe Serghei Merjan şi pentru a evita un conflict de interese a renunţat pe ultima sută de metri să participe la proba pentru desemnarea lui în această funcție. Cu toate acestea, fostul şef al agenţiei, Anatolie Zagordnîi, a declarat că acest concurs a fost mimat şi că Serghei Merjan ar fi candidatul loial majorităţii parlamentare pentru că a fost coleg la Centrul de Politici și Reforme cu preşedintele comisiei parlamentare pentru Economie care a organizat concursul.