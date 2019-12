Va fi un an formidabil? Ce prezic maeștrii Feng Shui pentru anul 2020

În prag de An Nou, oamenii îşi pun dorinţe. Unii sunt cu gândul la dragoste, alţii la finanţe. Un maestru Feng Shui susţine că, pentru unii, anul 2020 va fi unul formidabil.



Noul An care bate la ușă se anunță unul al belșugului, al afacerilor înfloritoare și al șanselor. Cel puțin asta susțin maeștrii Feng Shui din China.



De altfel, și din perspectiva calendarului chinezesc, Anul Șobolanului - care începe pe 25 ianuarie - dă motive de optimism.



“2020 e an al apei. Economia o va duce bine și prin asta vreau să spun că vor fi multe ocazii bune. Dacă ele vor fi valorificate și transformate în bogăție, asta depinde și de domeniul în care activează fiecare.”



Potrivit acestui specialist, vor fi avantajate domenii precum pescuitul, transportul maritim şi valorificarea apei. Pe de altă parte, în anul care bate la uşă o vor duce bine mai ales cei care au ca element apă ori metalul.

În cultura chineză, soarta este determinată de cele cinci elemente: metal, lemn, apa, foc şi pământ. Cât despre politica internaţională spune că: “oamenii vor fi mai calmi și pașnici. Nu vor fi violențe ieșite din comun. Ar putea fi totuși ceea ce se cheamă “război rece”, conflicte verbale. Nu se anunță războaie ori epidemii.”



Dacă vor garanţii suplimentare că o să le fie bine, chinezii aruncă banuți într-o uriaşă moneda atârnată de un pod. Dacă o nimeresc, vor avea noroc, potrivit acestei vechi tradiţii din Beijing, scrie realitatea.net