Va fi sau nu semnată moţiunea de cenzură de opoziţie. Reacţiile partidelor parlamentare

Documentul elaborat de deputații Platformei DA conține 12 pagini. Printre argumentele invocate se numără gestionarea proastă a crizei social-economice din țară, abordările greșite în politica externă, care, în opinia formaţiunii, au adus la izolarea țării noastre pe plan internațional, dar și tentative de ingerinţă în sistemul judecătoresc din partea puterii."Apelul nostru către colegii de la PAS este să vină și să semneze această moțiune până joi, dat fiind faptul că decizia care a fost luată că la Consiliul Național Politic sâmbătă să fie luată decizia avantajează pe Guvernul Chicu", a spus președintele fracțiunii Platforma DA, Alexandru Slusari.care insistă că decizia finală în privinţa semnării moțiunii de cenzură să fie luată sâmbăta, la ședința Consiliului Național Politic al formațiunii."Noi vrem ca moțiunea de cenzură să aibă finalitate, noi votăm și vom susține moțiunea de cenzură. Trebuie să avem siguranța că există voturi ca să-l înlocuim acest Guvern cu altul, unul mai puternic. Vreau să reamintesc domnului Slusari, având un număr necesar de deputați, noi putem convoca oricând ședința extraordinară", a declarat secretarul fracțiunii PAS, Radu Marian."Noi, cei de la PRO MOLDOVA, întotdeauna am insistat ca lucrurile să se întâmple puțin mai repede, deoarece în fiecare zi această guvernare aduce mai mult negativ țării și cetățenilor. Mi-aș dori să văd că întreagă opoziție acționează consolidat și nu să divizează pe partide, pe lupte de imagine", a spusSecretarul fracțiunii Partidului ȘOR, Marina Tauber, a declarat, pentru postul nostru de televiziune, că şi colegii săi sunt de părere că Guvernul Chicu trebuie demis. Totuși decizia finală urmează să fie luată în cadrul ședinței Biroului Politic al formațiunii, care va fi convocată zilele următoare."Noi am spus că noi nu participăm la votarea demisiei Guvernului Chicu, pentru că nu avem niciun motiv. Noi trăim o perioadă foarte specifică. Republica Moldova are de un Guvern funcțional. Un Guvern demis, în exercițiu este incapabil să ia decizii", a spus președintele fracțiunii PDM, Dumitru Diacov.Potrivit lui, scopul acestei moțiuni este dorința liderului formațiunii, Andrei Năstase, de a deveni premier cu orice preț. Novac a dat de înțeles că nu crede într-un asemenea scenariu.La solicitarea postului nostru de televiziune, serviciul de presă al Guvernului a transmis, într-un răspuns oficial, poziția premierului Ion Chicu privind inițiativa Platformei DA. Prim-ministrul a spus că nu comentează acțiunile politicienilor, dar dacă moțiunea de cenzură va fi depusă, potrivit lui, executivul va urma procedurile prevăzute de Constituție.