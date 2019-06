Uzina de asfalt din Cimișlia a fost modernizată din bani europeni

Una din cele mai ecologice şi performante uzine de producere a asfaltului din Europa a fost deschisă la Cimişlia. Construită încă din perioada sovietică, fabrica a fost modernizată după o investiţie de un milion 700 de mii de euro. 60 la sută din bani au fost împrumutaţi de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Fabrica are capacitatea de a produce 250 de tone de asfalt pe oră, dublu faţă de perioada anterioară.



"Toate aceste materiale sunt aduse din portul Giurgiuleşti. Şoferii zi şi noapte muncesc pentru a satisface această uzină cu toate cele necesare", a declarat Sergiu Sava, diriginte de şantier.



Condiţiile de muncă au fost îmbunătăţite, iar procesul de producţie nu este poluant.



"Diferenţa ca cerul şi pământul. Pe teritoriu e frumos, niciun gram de fum, niciun gram de colb", a spus Nicolae Buzdugan, şef de şantier.



În prezent, la uzină muncesc 170 de angajaţi.



"Noi producem asfaltul, ne ocupăm şi de turnarea asfaltului în diferite zone de aici, din Moldova. Producem anual în jur de 100 de mii de tone", a declarat Igor Galeamov, director.



Uzina a fost reabilitată după conceptul unei fabrici similare din Italia şi potrivit responsabililor, corespunde tuturor standardelor europene legate de poluare.



"Această uzină a fost construită conform celor mai noi tehnologii în producerea asfaltului. Asta şi datorită experienţei pe care o are această companie care are o experienţă de aproape 120 de ani", a zis Michele Viroli, reprezentant investitor.



La inaugurare au fost prezenţi ministrul economiei, Chiril Gabuici şi deputatul Dumitru Diacov.



"Discuţiile şi necesitatea acestei uzine a apărut pe parcursul anului trecut, atât timp cât agentul economic şi-a dat seama că există o cerere destul de mare pe piaţă. Mai mult decât atât, am avut anul trecut şi perioade în care era lipsă de asfalt pentru proiectul "Drumuri Bune" şi nu doar pentru acest proiect", a declarat Chiril Gaburici, ministrul Economiei şi Infrastructurii.



"Ei nu depind de nimeni, ei îşi asigură propria activitate atât timp cât au comenzi. De aceea, să fim noi sănătoşi, să avem guvernare, lumea să muncească şi să avem posibilitatea să finanţăm construcţia drumurilor", a menționat Dumitru Diacov, deputat PDM.



În Moldova sunt în jur de 20 de uzine pentru producerea asfaltului.