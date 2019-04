Uzbecul Ravşanbek Umurzakov a fost marele erou al turneului "Professional Boxing Show" desfăşurat la Chişinău

Dueluri senzaţionale la prima competiţie de box profesionist din Republica Moldova. Uzbecul Ravşanbek Umurzakov a fost marele erou al turneului "Professional Boxing Show", desfăşurat la Sala Polivalentă din Capitală, unde a cucerit centura de campion WBA Asia la categoria uşoară.

Umurzakov l-a învins pe filipinezul Roberto Gonzales printr-un knockout în runda a doua.



"El e un băiat bun şi eu sunt un boxer bun. El are 28 de victorii. Nu e uşor. Pentru mine e a 8-a victorie şi am obţinut centura. E abia începutul. Voi fi campion mondial!", a comunicat Ravşabek Umurzakov, boxer din Uzbekistan.



Octavian Gratii a obţinut titlul de campion al Republicii Moldova International la categoria super-uşoară. Compatriotul nostru s-a impus cu un knockout tehnic în runda a treia în faţa georgianului Kaha Avetisiani.



"Mă bucur că au fost prietenii şi oamenii apropiaţi alături. Aceasta a fost cel mai important", a spus Octavian Gretii.



Un alt pugilist moldovean, Vladislav Gumeniuc a cucerit centura de campion al Republicii Moldova International la categoria supermijlocie. El l-a învins pe georgianul Ghiorghi Kandelaki.



"Îl trăgeam spre mine, dar el nu se arunca. S-a simţit că are experienţă şi a mai trecut prin asta", a spus Gumeniuc.



O victorie spectaculoasă a obţinut moldoveanul Igor Moşneaguţa. El l-a făcut knock-out pe lituanianul Karolis Buslys în runda a treia.



"Sincer, nu m-am aşteptat la aşa un sfârşit de luptă, dar sunt foarte bucuros că aşa mi-a ieşit", a spus moldoveanul.



Maxim Bolotov, cunoscut pentru evoluţiile din galele de kickboxing, a debutat cu o victorie în boxul profesionist. El s-a impus la puncte în faţa letonului Igors Vasiljevs.



"E super. Mi-a plăcut. Am avut un adversar tare. Dar e primul meu meci de box, vom continua să lucrăm", a declarat Bolotov.



În total, la turneul "Professional Boxing Show" s-au disputat 13 lupte.



Competiţia a fost organizată de Promoţia IBC, Federația Naţională de Box şi de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Următorul turneu este preconizat pentru toamnă.