Utilizatorii de internet, ţinta furturilor de date personale. Cum te fereşti de "piraţii" online

foto: publika.md

Utilizatorii de internet devin tot mai îngrijorați de posibile spargeri de conturi și furturile de date personale. Aproape 70 la sută dintre ei spun că sunt stresați de informațiile care vizează acest subiect. Sunt constatările unui studiu, efectuat la comanda unei cunoscute companii internaționale care prestează servicii de securitate cibernetică. Specialiştii în domeniu IT confirmă faptul că aceste date sunt actuale şi în cazul ţării noastre. Potrivit lor, cel mai des, asemenea incidente se întâmplă din cauza neatenţiei utilizatorilor.



Potrivit cercetării, aproape 60 de procente dintre utilizatori internet admit că ar putea să se confrunte cu o problemă de securitate cibernetică în următoarele 12 luni, iar 54 la sută susţin că au devenit victimele unui astfel de incident în ultimii cinci ani. Utilizatorii moldovenii confirmă că s-au ciocnit cu asemenea probleme.



"Când sunt furate datele voastre personale, este foarte periculos. Am auzit de la cunoscuţi, de la prieteni, eu nu m-am ciocnit deocomdată cu asta."



"Pozele pe care am trimis prietenilor, care urmau să fie confidiţiale, poate să apară peste tot."



"Pentru că asta este legat cu lucru meu, este un pericol. Eu nu accesez conturile mele de pe calculatoarele străine."



Pentru evita spargerea conturilor de pe reţele de socializare sau ale poştei electronice, experţii ne îndeamnă să respectăm câteva reguli simple.



"Sfaturile specialiştilor sunt: să evităm să dăm click pe link-uri nesolicitate, să setăm parole complexe, dar şi să nu ne contectăm la reţele de WI-FI nesecurizate. Totodată, ar bine să descărcăm aplicaţii doar din surse de încredere."



"Ţara noastră este tot sensibilă pentru aşa tip de fraude, cum ar fi spargerea poştei, parolelor. În primul rând, trebuie să fim atenţi la ceea ce noi deschidem, de unde a venit mesaj, dacă vorbim de poştă. Sunt speciale generatoare de parolă, KeePass este o aplicaţie gratuită", a spus Mihai Croitor, specialist IT.



Studiul a fost efectuat de o firmă de cercetare în perioada 23 mai-3 iulie 2018, pe un eşantion de peste cinci mii de persoane. Recent, specialiştii de la Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate, în comun cu ofiţerii Centrului pentru combaterea crimelor informatice, au identificat un cetăţean al Republicii Moldova care infecta sistemele informatice prin distribuirea programelor nelicenţiate. Ca urmare, hackerii au obţinut parolele şi alte date de acces online, printre care acces la poştele electronice şi conturile bancare ale mai multor utilizatori.