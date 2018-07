Utilizarea în exces a aerului condiţionat, periculoasă. Ce boli poate provoca

Tot mai mulţi oameni ajung la spital din cauza aerului condiţionat. Potrivit medicilor, climatizatoarele fac suportabilă căldura de afară, dar pot provoca afecţiuni ale aparatului respirator dacă nu sunt utilizate corect. Astfel, tot mai mulţi pacienţi ajung să fie diagnosticaţi cu pneumonii, bronşite cronice sau amigdalită.



Marcela Ştefan spune că a ajuns la spital după ce a vrut să se răcorească conectând climatizorul la o temperatură deloc periculoasă. La doar câteva ore, însă, a început a tuşi şi a făcut febră.

"M-am gândit că trebuie să fie o răceală ceva. Când am venit la medic, am făcut toate procedurile şi mi-au spus că am pneumonie", a spus Marcela Ştefan, pacientă.

Alţi pacienţi s-au ales cu bronşită cronică:

"Am lăsat şi bronşita obişnuită a trecut în cronicală şi eu nu veneam să mă lecuiesc. Mai întâi de toate tusa nemaipomenită, te zgârâie în gât."

"Am făcut febra mare, m-au apucat nişte frisoane foarte puternice, tremuram totul. La început nu vroiam, dar soţia a insistat şi am chemat 112."

Medicii ne recomandă să nu neglijăm simptome precum febra sau frisoanele.

"Pe fundalul climatizatoarelor, uneori nu se conduc de o temperatură optimă, utilizând o temperatură mai scăzută. Pneumonia, bronşitele cronice în acutizare au un debut ca de răceală cu durere musculară, febră, slăbiciuni generale", a declarat Ion Arteni, vicedirectorul Spitalului Clinic Municipal Nr.1.

Pentru a nu fi dependenţi de climatizor, tehnicienii recomandă aerisirea încăperii de mai multe ori pe zi.

"De la blocul interior, persoanele nu trebuie să fie sub influenţa fluxului de aer în jur 3-3,5 metri. Aparatul trebuie curăţat de două ori pe an, în primul rând filtrele deoarece tot noi respirăm cu acest aer", a spus Igor Mutruc, specialist în domeniul aparatelor de aer condiţionat.

Supuşi riscului sunt şi conducătorii auto care folosesc aerul extrem de rece în timp ce se află în trafic.



"-Cum răcoriţi fiind în maşină? - Cu condiţionerul. - La ce temperatură îl puneţi de obicei? - Cunoaşteţi riscurile aparatului de aer conditionat? - Cunosc."

"-La ce temperatură îl conectaţi de obicei? - 8 - 20 grade. - Nu este cam mult? - Nu, este ok pentru mine. Răcim, desigur."

De la începutul verii şi până în prezent, în secţia terapie a Spitalul Clinic Municipal Nr. 1 din Capitală au fost internaţi aproape 100 de pacienţi cu afecţiuni ale aparatului respirator.