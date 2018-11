Utilaje moderne şi cursuri de calificare gratuite. O fabrică de textile din Donduşeni, un exemplu de dezvoltare pentru antreprenori din nordul ţării

O fabrică de textile din Donduşeni este un exemplu de dezvoltare pentru mulţi antreprenori din nordul ţării. Întreprinderea oferă condiţii avantajoase de muncă, transport, salarii care variază între trei şi şapte mii de lei şi cursuri de calificare gratuite.

Fabrica a fost construită de o companie din România care a investit 35 de milioane de lei.

Antreprenorul a fost convins să vină în Moldova anul trecut de premierul Pavel Filip, iar în prezent își extinde afacerea în nordul țării. Prim-ministrul, care a mers azi cu echipa guvernamentală în raionul Donduşeni, a vizitat această fabrică şi a discutat cu investitorul despre problemele pe care le are.



Fabrica din Donduşeni a fost construită în doar cinci luni. Proprietarul Dmitri Karaman susţine că are posibilitatea de a angaja o mie de oameni, însă după patru luni de activitate instituţia are doar puţin peste 130 de lucrători.



Unii muncitori vin la întreprindere chiar şi de la 25 de kilometri distanţă:



"Foarte bine, ne bucurăm de ceea ce ne-au dat şi ce avem. Ne bucurăm că avem de lucru".



"Suntem fericiţi că dumneavostră aţi încheiat cu ei contract pentru ca noi să avem de lucru acasă".



Utilajele companiei sunt moderne, iar cursurile de calificare - gratuite.



"Noi pregătim fiecare om disponibil cu dorinţă de a munci. Tuturor doritorilor care vor să muncească le acordăm transport gratis", a menţionat Ludmila Guţuleac, administratorul fabricii.



Premierul Pavel Filip a menţionat că ţara noastră devine pe zi ce trece un mediu avantajos pentru investitorii străini: "Suntem în situaţia în care am creat suficient de multe locuri de muncă în Republica Moldova. Din discuţiile pe care le-am avut şi cu doamnele care muncesc aici sunt satisfăcute şi de condiţiile de muncă şi de salariul pe care îl primesc cu atât mai mult că angajatorul achită şi cheltuielile de transport".



Articolele textile produse la fabrica din Donduşeni sunt exportate în ţările Uniunii Europene.