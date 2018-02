Utilaj tehnic performant pentru Colegiului Tehnic Agricol din Găgăuzia. Tinerii specialişti au primit cadoul din partea Guvernulu

Tinerii agricultori de la Colegiul Tehnic Agricol din comuna Svetlîi, UTA Găgăuzia, au primit tehnică agricolă nouă în valoare de peste 3,5 milioane de lei. Investiţia a fost făcută din bugetul de stat pentru o instruire mai bună a tinerilor specialişti.

Tehnica folosită la pregătirea tinerilor agricultori este deţinută de colegiu încă din anul 1988. Toate lecţiile practice au loc pe cele 350 ha de pământ din proprietatea colegiului.



"Se întâmpla că tehnica se strica chiar în timp ce conduceam şi o reparam împreună cu instructorul. Acum parcă e nouă şi normală", a spus Liviu Volconovici, Ministru Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.



"Tehnica pe care am avut-o până acum s-a învechit, chiar dacă noi am avut grijă de ea. Noi am păstrat-o şi am reparat-o. Doar că vrem ca elevii noştri să înveţe pe exemplul noii tehnologii", a spus Vasile Belev, directorul Colegiului Tehnic Agricol, com. Svetlâi.



Colegiul a fost dotat cu un tractor, o combină, pluguri, semănători şi alt utilaj necesar pentru a lucra pământul.



Cheile au fost înmânate conducerii instituţiei de către Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Liviu Volconovici.



La colegiul din comuna Svetlîi învaţă peste 500 de elevi. Toţi s-au bucurat că vor învăţa să facă agricultură, folosind tehnică modernă.



"Tehnica nouă este bună pentru agricultură. Noi aveam tehnică veche, dar ea deja nu e funcţională", a spus un elev.



"Eu cred că asta e foarte bine, pentru că până acum nu am avut tehnică normală. E foarte bine că ne-au dat tehnică nouă pentru că vom avea pe ce învăţa", a zis un elev.



"Asta va îmbunătăţi vizibil calitatea pregătirii. Adică pregătirea practică cu această tehnică se va petrece pe terenurile agricole ce aparţin colegiului şi cred că va fi un bun ajutor pentru a crearea unor bune abilităţi practice", a spus Gheorghii Gordievschii, profesor.



Finanţarea a fost acordată de Guvern, după ce premierul Pavel Filip a întreprins o vizită de lucru în UTA Găgăuzia în luna septembrie, anul trecut. Atunci, directorul colegiului a menţionat că bugetul colegiului nu dispune surse financiare pentru reînnoirea parcului tehnic.



Ministrul Liviu Volconovici, care a fost şi rector al Universităţii Agrare, a declarat că statul este gata să-i susţină pe tinerii agricultori, iar pentru asta, în buget sunt rezervate 45 de milioane de lei.



"E foarte important de studiat după tehnica nouă. Noi cu părere de rău noi am pierdut această legătură între teorie şi sectorul real. Aici avem mari rezerve şi ele trebuie completate, fiind că studenţii trebuie să înveţe pe tehnică nouă", a declarat Liviu Volconovici, Ministru Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului.



În ţară activează şase colegii cu profil agricol.