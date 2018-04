USM, CU UN PICIOR ÎN FINALĂ. Studenţii au câştigat cu 3-2 partida cu Dinamo-MAI

Echipa Universităţii de Stat din Moldova a făcut un prim pas spre finala campionatului naţional de volei masculin. "Studenţii" au câştigat cu 3-2 primul meci din semifinale cu Dinamo-MAI Chişinău.

USM şi-a adjudecat primele două seturi, însă deţinătoarea titlului a revenit spectaculos şi a dus partida în decisiv.

Dinamoviştii au fost aproape de victorie, după ce au condus cu 10-7 în setul cinci, însă USM s-a impus în final cu 15-13.

"În al treilea set puţin ne-am relaxat, poate şi am obosit. În al cincelea set am demonstrat curaj, rezistenţă şi în cele din urmă vedeţi rezultatul", a spus voleibalistul USM, Ion Moisei.



"Am subestimat adversarul, asta e. Nu s-a întâmplat nimic grav. Semifinalele se joacă din trei meciuri. Suntem obligaţi să-i batem la sfârşitul acestei săptămâni", a spus antrenorul Dinamo-MAI Chişinău, Valentin Pereu.



Formaţia Universităţii de Stat mai are nevoie de o victorie pentru a se califica în finală. Următorea partidă este programată pentru duminică, 29 aprilie.

În cealaltă semifinală se întâlnesc echipele Astra Chişinău şi Tighina.