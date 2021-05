USB va participa la alegeri parlamentare anticipate împreună cu partidul AUR

"Noi nădăjduim că cel puţin în cel de-al 12-lea ceas, românii de bună credinţă, cei care cred în cauza noastră vor veni sub flamurile AUR-ului, partid care are 44 de deputaţi şi senatori la Bucureşti", a menționat Valeriu Munteanu, lider USB.Şi alte formaţiuni unioniste s-au alăturat discuţiilor cu AUR pentru formarea unui bloc comun la alegeri."Vom face tot ce ne stă în putere, vom merge până în pânzele albe ca să mergem împreună în aceste alegeri pentru ca unioniştii să ajungă în Parlament. Purtăm discuţii cu Partidul Reformator, PNL, PL, USB, PUN şi Partidul Democraţia Acasă. Suntem în toiul discuţiilor", a spus Vlad Bileţchi, liderul AUR din Republica Moldova.Preşedintele Partidului Naţional Liberal, Vitalia Pavlicenco, a scris pe pagina sa că decizia formaţiunii va fi anunţată după finalizarea discuţiilor. Totuşi sunt şi unii care au respins propunerile şi spun că vor merge de sine stătător pentru a câştiga fotolii în Parlament. Liderul Partidul Unităţii Naţionale Octavian Ţîcu consideră că AUR nu are o imagine bună în ţara vecină."Nu putem să mergem cu AUR într-o alianţă pentru că AUR în primul rând este un partid respins în România. Atât timp cât rămâne o necunoscută în politica românească asocierea noastră nu poate avea şi din considerentul că noi avem un parteneriat politic cu Partidul Mişcarea Populară", a menționat Vitalia Pavlicenco.Şi Partidul Democraţia Acasă susţine că va merge la anticipate pe cont propriu. Iar, liderul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, nu a răspuns la telefon pentru a comenta rezultatele negocierilor.