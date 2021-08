Usatîi, în biroul de la Primăria din Bălţi. Rămâne sau nu în funcţia de edil şi ce mesaj le-a transmis oamenilor

"Am un mesaj către toţi locuitorii orasului Bălţi. Îi invit pe toti pe 2 septembrie în faţa Primăriei, unde voi prezenta un raport de activitate. Voi spune ce am reuşit şi ce nu am reuşit să fac. Voi răspunde la întrebări. Au fost multe speculaţii ce ţine de demisia mea, am văzut multe comentarii că m-am răzgândit. Eu am declarat foarte clar că mă voi întâlni cu oamenii să discutăm, să ies cu o explicaţie clară şi să le spun ce s-a întâmplat. Politica e politică, dar trebuie să fii corect cu oamenii", a spus Renato Usatîi.