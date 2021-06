Usatîi îl atacă pe Cavcaliuc: Liderul PACE are un apartament de lux la Bucureşti, pe care nu l-a declarat

Renato Usatîi îl acuză pe liderul PACE, Gheorghe Cavacliuc, că şi-a cumpărat un apartament de lux la Bucureşti pe care nu l-ar fi indicat în declaraţia de avere. Usatîi susţine că nu e clar de unde banii pentru noua locuinţă şi cere Agenţiei Naţionale de Integritate să intervină în acest caz, iar Procuraturii Generale să discute cu autorităţile de peste Prut pentru crearea unei comisii rogatorii."Să fie făcută comisia rogatorie în România care sunt sigur va confirma nu doar că Cavcaliuc este proprietar, dar şi faptul că are viza de reşedinţă acolo cu paşaportul lui românesc", a declarat Usatîi.În replică, Gheorghe Cavcaliuc nu neagă că deţine un apartament în România şi are viza de reşedinţă acolo, însă susţine că intenţionat nu l-a indicat în declaraţia de avere depusă la CEC. Asta pentru a putea deconspira legăturile lui Usatîi cu serviciile secrete de peste Prut."Tot acest lucru l-am făcut conştient, nu am indicat acolo apartamentul din Bucureşti sau alt imobil sau contul bancar legal pe care le deţin acolo pentru că am pregătit o capcană. I-am transmis informaţia prin oamenii săi de încredere, dându-i o momeală şi el a înghiţit-o", a spus Cavcaliuc.Cavcaliuc a precizat că mai are timp pentru a indica imobilul din România în declaraţie de avere la CEC. În conferinţa de presă, Usatîi a mai declarat că liderul PACE ar colabora cu serviciile ruseşti pentru a organiza răpirea acestuia."Acum Cavcaliuc discută cu reprezentanţii unor servicii din Federaţia Rusă că are experienţă că o să ajute să îl răpească pe Usatîi, să îl distrugă să îi bage armanent", a declarat Renato Usatîi.De cealaltă parte, Cavcaliuc susţine că Usatîi este cel care colaborează cu serviciile secrete ale altor ţări şi ar fi pus la cale filarea mai multor persoane cu funcţii importante în stat:"Acest personaj a construit un serviciu de filaj ilegal. Au urmărit mai mulţi demnitari de stat din Republica Moldova cum ar fi. Preşedintele Curţii de Apel. Secretarul Comisiei Electorale Centrale. Şeful interimar al Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră. Un şef de direcţie de la SIS".În replică, Renato Usatîi spune că Gheorghe Cavcaliuc nu îşi dă seama ce vorbeşte. Potrivit politicianului, dacă cineva ar fi încercat să fileze persoane cu funcţii importante în stat şi nimeni nu a fost reţinut până acum, atunci conducătorii instituţiilor de drept responsabile trebuie să îşi dea demisia.