Usatîi a anunţat reformarea "Partidul Nostru". Şefii organizaţiilor teritoriale ale PN vor fi demişi

"Să merg în fiecare sat, în fiecare oraş, să construiesc structurile în toata ţară. Se vor alege structurile locale, pe urmă - structurile la nivel de raion, pe urmă tot ei vor decide - o să fie Renato Usatîi preşedinte, dar poate apare un alt domn sau o doamnă", a menţionat Renato Usatîi.În plus, toţi consilieri municipali din partea formaţiunii "Partidul Nostru" de la Bălţi sunt gata să demisioneze. Usatîi consideră că a greşit în abordarea activităţii politice."Aici a fost o greşeală de a mea, pe care o recunosc public - e greu să combini pe ambele în Republica Moldova. Fiind "prizonier" la Bălţi, mă refer ca primar, toată ziua - probleme, drum, canalizare, primarii care mă privesc, înţeleg", a declarat preşedintele formaţiunii "Partidul Nostru".Liderul formaţiunii "Partidul Nostru" a făcut o analiză a scenei politice după victoria PAS." - Iată, de ce partidul lui Zelenski o să dispară repede ca unele de la noi - pentru că a fost făcut tam-tam pe rateing-ul lui Zelenski. (ALEX) - La ce partide vă referiţi? La PAS? - Inclusiv PAS. S-a mers pe rateing-ul Maiei Sandu: Maia luptă cu Platon, Maia luptă cu toţi", a spus Usatîi.Usatîi susţine unele măsuri propuse de PAS pentru reformarea justiţiei, dar nu vede cu ochi buni iniţiativa privind evaluarea procurorului general care poate duce la demiterea acestuia."Această lege le va mâinile mai multor procurori. Din cauza lui Platon a suferit imaginea domnului procuror general, dar eu dacă nu am fost cel mai bine informat, am fost unul dintre oameni cei mai bine informaţi şi am văzut ce se întâmplă cu un dosar, cu altul, deci lucrul se face", a declarat preşedintele formaţiunii "Partidul Nostru".Legea cu privire la procuratură, votată în lectura a doua, a fost contestată la Curtea Constituţională de procurorul general, care a cerut expertiză internaţională pe acest subiect.